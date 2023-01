Crise de l’énergie : l’Arcep lance un protocole pour mesurer la consommation de votre box internet

A l'heure où les prix de l'énergie grimpent en flèche, l'Arcep vient de prendre de nouvelles mesures dans le cadre de son programme “Pour un numérique soutenable” lancé en 2020. En effet, l'institution lance un protocole pour calculer la consommation électrique de votre box internet.

Comme vous le savez peut-être, le gouvernement a multiplié les déclarations ces dernières semaines pour informer les Français sur la crise énergétique que traverse le pays. Pour éviter d'éventuelles coupures de courant, les autorités ont d'ailleurs invité les Français à surveiller activement leur consommation d'énergie.

Pour les y aider, plusieurs outils gratuits ont fait surface, à l'image de TrackMyWatt. Ce portail, développé par Guillaume Rozier, le papa de CovidTracker et ViteMaDose, vous permet de suivre la consommation électrique du pays en temps réel. Quant à EcoWatt, la plateforme lancée par le gestionnaire du réseau du transport électrique, elle propose des fonctionnalités similaires, en plus d'offrir des conseils précieux pour réduire la consommation de nos équipements.

L'Arcep lance un protocole de mesure de la consommation électrique des box internet

Mais ce n'est pas tout, puisque l'Arcep, l'Autorité de régulation des communications électroniques, vient d'annoncer ce 5 janvier 2023 le lancement d'un nouveau protocole. Le but de cet outil supplémentaire ? Mesurer la consommation électrique des box internet, des répéteurs Wi-Fi et des décodeurs TV. Grâce à lui, l'Arcep veut “permettre une comparaison de ces informations entre équipements, et informer les utilisateurs sur les facteurs qui influencent la consommation électrique de ces équipements”.

Notez que ce protocole s'inscrit dans le cadre du programme “Pour un numérique soutenable” lancé par l'Arcep en 2020. De manière plus concrète, la consommation électrique de votre box internet sera mesurée dans cinq situations précises :

Box internet connecté à aucun PC

Box internet connecté à un/des PC, avec Wi-Fi désactivé et aucun trafic

Box internet connectée à un/des PC, avec Wi-Fi activé et aucun trafic

Box internet connectée avec un trafic de 5 Mbit/s

Box internet connectée avec un trafic de 50 Mbit/s

Concernant les décodeurs TV, la consommation électrique sera également mesurée dans plusieurs situations :

Sur un décodeur TV en veille (pendant une durée de 60 minutes)

Lors de la visualisation d'une chaîne de TV en direct (sans raccord à une antenne TNT)

Lors de la lecture d'un replay (pendant une durée de 5 minutes)

Lors de l'utilisation d'un service de streaming ou vidéo populaire comme Netflix ou YouTube (les protocoles de mesure diffèrent selon la qualité d'image choisie)

Abordons enfin les répéteurs Wi-Fi. Ici, leur consommation électrique sera mesurée sur des répéteurs Wi-Fi inutilisés (sans aucun équipement connecté), avec un client connecté (sans trafic) et en cours d'utilisation avec des PC en Wi-FI 6E et Wi-Fi 5.