5G : le nombre d’utilisateurs actifs dépasse les 6 millions en France

L'Arcep vient de publier ce 12 janvier 2023 son dernier observatoire du marché des télécoms dédié au 3e trimestre 2022. L'occasion de dresser un état des lieux du secteur et de constater la part croissante d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G en France.

Ce 12 janvier 2023, l'Arcep a mis à jour son observatoire du marché des télécoms avec les chiffres du 3e trimestre 2022. L'occasion pour l'institution de dresser un état des lieux du secteur, que ce soit sur le nombre d'abonnements à la fibre optique, sur la consommation moyenne de données mobiles des utilisateurs ou encore sur le nombre de SMS envoyés par abonné chaque mois.

Par exemple, nous avons appris grâce au rapport de l'Arcep que la VoWiFi ne cesse de gagner en popularité en France. En effet, sur le 3e trimestre 2022, sur 47,7 milliard de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 4,5 % l'ont été en WiFi. Cela représente une progression impressionnante de 24% en un an seulement.

Dans cette étude, l'Arcep s'est également penchée sur le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G dans l'Hexagone. L'institution révèle que nous avons dépassé les 6,2 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G dans le pays au cours du 3e trimestre 2022. En d'autres termes, les abonnés 5G représentent actuellement 6% du nombre total de cartes SIM en service en France. Fait intéressant, leur nombre a progressé de 1,1 million en un trimestre seulement, et de 4,5 millions sur un an.

La 4G reste le réseau numéro 1 en France, la 3G s'accroche

De son côté, la 4G reste évidemment la norme dominante, avec 69,7 millions d'utilisateurs actifs sur ces réseaux sur la même période. Plus étonnant, la 3G est toujours aussi exploitée, avec 69,3 millions d'usagers. “La croissance annuelle des usagers 4G oscille entre +8% et +10% depuis près de deux ans (+ 5 millions), tandis que celle des usagers 3G connaît un tassement depuis le début de l'année 2022 : +2 millions environ contre entre +3 et +4 millions les trois trimestres précédents”, précise l'Arcep.

Pour rappel, une étude menée par Ookla et publiée en décembre 2022 a confirmée que le déploiement de la 5G était à la traîne en France, par rapport à d'autres pays. D'après l'organisme, l'Hexagone se trouve à la 9e place en matière de disponibilité de la 5G, avec 19,3 %. Le trio de tête se compose quant à lui des Etats-Unis, de Chypre et de la Corée du Sud.