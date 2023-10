Le vélo électrique continue de prendre le pas sur la voiture, cette étude le prouve

L'ADEME, en partenariat avec l'Association des Acteurs du vélo public (AVVP) vient de publier une toute nouvelle étude. Ce rapport démontre à quel point le vélo électrique s'est imposé chez les consommateurs et comment il a profondément changé les habitudes des utilisateurs, à commencer par la voiture.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes il y a quelques temps, l'utilisation du vélo électrique a explosé dans les rues de la capitale, surtout depuis l'interdiction des trottinettes électriques en libre-service. Forcément, les utilisateurs se sont rabattus sur les offres VAE des différents opérateurs en activité à Paris. D'après un récent rapport de Lime, le nombre total de trajets en vélo à assistance électrique a doublé entre août et septembre 2023 au sein de la Ville Lumière.

Or, une nouvelle étude menée par l'ADEME et l'Association des Acteurs du vélo public vient de confirmer cette popularité grandissante du vélo électrique, à Paris et partout en France. Ce tout premier “Rapport du vélo public” se base sur les données et les réponses de 168 gestionnaires de services et plus de 4 500 usagers, ce qui permet d'après les deux organismes d'offrir “une photographie détaillée inédite en France de l'offre et des impacts des services publics de location de vélos”.

Le vélo électrique affiche une santé de fer en France

Voici les principaux chiffres à retenir :

La France compterait environ 940 000 abonnés à des offres de VLD (Vélo location longue durée) ou VLS (Vélo en libre-service)

133 000 vélos en location sont actuellement en circulation (2/3 en VLD, 1/3 en VLS)

Le parc de vélos électriques ne cesse d'augmenter : de 3000 en 2015, il est passé à 85 000 aujourd'hui

49 % des sondés refont du vélo régulièrement dans leur temps libre grâce aux services

On apprend également que les femmes sont de plus en plus nombreuses à opter pour le vélo dans leurs trajets quotidiens (domicile-travail notamment). Ainsi, elles représentent 62 % des abonnés pour la location longue durée et 44 % des utilisateurs en VLS. Sans surprise, le recours à une mobilité verte, les bienfaits pour la santé et le coût faible du vélo restent les principales motivations évoquées par les utilisateurs. “Deux tiers préfèrent louer un vélo public car plus économique, pratique, sécurisé et sans entretien”.

Ce que l'on retiendra surtout de ce rapport, c'est la part toujours plus importante qu'occupe le vélo face à la voiture. Pour cause, les abonnés à des offres de VLS ou de VLD sont respectivement 49 % et 26 % à réduire drastiquement leur utilisation de la voiture. Mieux encore, 10 % d'entre eux assurent avoir renoncer à l'achat ou vendu leur voiture, jugeant leur abonnement vélo suffisant pour leurs déplacements.

Source : Association des Acteurs du vélo public