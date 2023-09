Vélos électriques : Paris entre dans le TOP 10 des villes les plus “vélotafeuses”

A l'occasion du lancement de son nouvel abonnement, la société de location de transports Lime vient de présenter sa dernière étude sur le “Vélotaf”, une pratique de plus en plus populaire dans les grandes villes du monde.

Le “vélotaf”, ça vous dit quelque chose ? Si non, sachez que ce terme est utilisé depuis le début des années 2000 pour désigner une pratique simple : utiliser son vélo pour se rendre au travail. Ces dernières années, le vélotaf est devenu particulièrement populaire dans les grandes villes. Les raisons d'abandonner la voiture au profit du vélo sont nombreuses :

réduire son empreinte écologique

réaliser des économies sur les dépenses en carburant

les bienfaits apportés à notre santé (réduction du stress, amélioration de l'humeur générale, etc.)

moins de temps passé dans les transports

Bien entendu, le “vélotaf” s'est d'abord développé en priorité dans les grandes métropoles qui promeuvent l'utilisation des deux roues, notamment grâce à des infrastructures adaptées (pistes cyclables, zones interdites aux voitures, etc.).

Paris est dans le Top 10 des villes du monde vélotafeuses

D'après la dernière étude réalisée par Lime, l'un des principaux fournisseurs de trottinettes et de vélos électriques en libre-service, Paris est actuellement dans le TOP 10 des villes les plus “vélotafeuses”. Plus précisément, la Ville Lumière est à la 7e position. D'après ce rapport réalisé sur un échantillon de 8 807 personnes, 68 % des trajets en vélos réalisés quotidiennement dans la capitale sont des liaisons domicile-travail.

Pour les Parisiens interrogés, le vélotaf présente de multiples vertus :

93 % ont le sentiment d'agir sur l'environnement

70 % ressentent de la fierté civique

75 % trouvent ce moyen de transport plus accessible

62 % trouvent que ce moyen facilite l'accès au travail

91 % ressentent les effets positifs sur leur ville

45 % se sentent plus productifs au travail

45 % se sentent plus concentrés au travail

D'après Lime, 64 % des vélotafeurs parisiens sont des hommes (36 % des femmes). Sans surprise, le 1er arrondissement de Paris est celui qui compte le plus de pratiquants. Notez que la publication de cette étude par Lime n'est pas innocente.

En effet, l'entreprise a profité de l'occasion pour mettre en avant sa nouvelle formule d'abonnement Vélotaf. Disponible depuis le 22 septembre 2023, cette offre permet de profiter de 10 voyages par semaines, soit 5 allers-retours, avec 20 minutes gratuites et sans frais de déblocage. Pour donner plus de flexibilité aux utilisateurs, Lime précise que cette formule est sans engagement. Voici son prix : 19,99 € par semaine.

Une facture plutôt conséquente, qui peut toutefois être considérablement réduite grâce au dispositif financier Forfait Mobilité Durables. Cette aide, accessible aux salariés du privé, permet de financer ses déplacements en mobilité durable jusqu'à 800 € maximum.