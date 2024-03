Des milliers de vélos électriques volés en seulement 7 minutes grâce à cette méthode surprenante

Plusieurs milliers de vélos électriques totalisant une valeur de près d’un million d’euros ont été dérobés en un temps record par des voleurs professionnels, et la méthode utilisée est pour le moins surprenante.

Au cours d'un audacieux hold-up nocturne, des voleurs professionnels se sont emparés d'un conteneur d'expédition entier contenant des vélos électriques inédits d'une valeur de plus d'un million de dollars appartenant à la société canadienne de vélos électriques Biktrix. Les images de sécurité ont filmé l’intégralité du vol, qui s'est déroulé en sept minutes seulement.

La cible était l'entrepôt de Biktrix à Delta, en Colombie-Britannique, où la première série de vélos électriques Juggernaut FS ST, récemment annoncée par la société, venait d'arriver. Le malheureux conteneur contenait également plusieurs modèles prototypes que Biktrix avait mis au point pour la gamme de produits de l'année prochaine. Il s’agit donc de vélos qui ne sont donc même pas encore commercialisés.

Lire également – Ce nouveau vélo électrique promet jusqu’à 120 km d’autonomie, qui dit mieux ?

Des milliers de vélos électriques disparaissent d’un coup

Selon Roshan Thomas, fondateur et PDG de Biktrix, la cargaison volée ne représentait rien de moins que l'ensemble des économies et des ambitions futures de l'entreprise contenues dans une seule boîte métallique de 12 mètres. « Ce conteneur n'était pas que du métal et du contenu, c'était comme un coffre au trésor contenant nos rêves, le travail acharné de toute notre équipe et une valeur marchande considérable d'un million de dollars », précise Thomas.

Le Juggernaut FS ST, un puissant VTT électrique à suspension totale, était destiné à devenir le modèle phare de Biktrix. Il est équipé de l'amortisseur arrière caché innovant de la startup canadienne, d'un puissant moteur à entraînement intermédiaire de 1 200 W et d'un énorme bloc-batterie de 1 300 Wh.

Après l'ouverture récente des précommandes, cette première livraison était censée lancer les livraisons aux plus de 20 000 clients que Biktrix a accumulés depuis ses modestes débuts dans un garage il y a une dizaine d'années. Au lieu de cela, l'entreprise doit maintenant repartir de zéro et fabriquer à nouveau les prototypes uniques qui ont été perdus.

Lire également – Bonus vélos 2024 : conditions, véhicules concernés, montants, tout ce qu’il faut savoir

Les voleurs ont peu de chances d’être retrouvés

Les images de sécurité de la nuit du vol montrent à quel point l'opération était calculée et efficace. Le 19 mars, vers 1 heure du matin, un semi-remorque s'arrête et se connecte au conteneur d'expédition en attente, posé sur un châssis. Le verrou du châssis est manifestement cassé et le chauffeur peut simplement brancher l'engin. En l'espace de quelques minutes, la totalité de la cargaison, d'une valeur d'un million de dollars, est enlevée des locaux de Biktrix, chargée et transportée dans la nuit.

Bien que Biktrix dispose de la plaque d'immatriculation du camion et qu'il ait communiqué les images aux autorités, Thomas explique que les politiques de la police locale ont considérablement limité les chances de retrouver les biens volés. Apparemment, les caméras de circulation de la région n'enregistrent pas de manière proactive, sauf si le véhicule est en excès de vitesse ou brûle un feu rouge. De plus, les lois limitent la durée de surveillance de la plaque d'immatriculation, et la piste s'est éteinte au bout de deux jours seulement.

« Ils nous ont dit que, légalement, ils ne pouvaient suivre le camion que pendant 48 heures », explique Thomas. « Le véhicule ne s'est pas approché des vélos pendant ces deux jours, et ils ont donc dû le laisser partir ». La cargaison volée était assurée dans le cadre d'une police d'assurance maritime standard. Toutefois, ces polices ne couvrent pas les articles une fois qu'ils ont été livrés à leur destination finale.

Arrivée à l'entrepôt de Biktrix, la cargaison de vélos électriques avait probablement dépassé sa période d'assurance au moment où elle a été volée. Même si les chances sont minces, Thomas explique que Biktrix garde l'espoir de retrouver le conteneur et son contenu unique de vélos électriques à deux roues avant qu'ils ne soient perdus pour le marché noir.

Pour faciliter les recherches, l'entreprise a communiqué les numéros de série des vélos volés, qui vont de BK2CE30001 à BK2CE30140. Elle demande également à toute personne qui verrait les vélos électriques à suspension complète et avec un amortisseur arrière caché de contacter les autorités. Heureusement, le fondateur affirme que l'entreprise est déterminée à rebondir plus fort que jamais, malgré ce revers dévastateur qui a pour l’instant mis les rêves de son équipe en « pause ».