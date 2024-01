Segway présente le Xafari et le Xyber, des vélos électriques à l’allure futuriste

Comme de nombreux constructeurs, la marque Segway a profité du CES 2024 de Las Vegas pour présenter ses futurs produits à venir sur le marché. L'entreprise a notamment levé le voile sur le Xafari et le Xyber, deux vélos électriques à l'allure futuriste.

Alors que Segway a lancé en octobre 2023 la E2 Pro E, une trottinette électrique misant tout sur l'autonomie, la marque spécialisée dans la mobilité urbaine a chois de faire le déplacement au CES 2024 de Las Vegas. L'entreprise a profité de l'évènement pour dévoiler ses futurs produits, et notamment deux vélos électriques à l'allure futuriste : le Xafari et le Xyber.

“Nous sommes ravis de présenter le lancement de nos Segway Xafari et Segway Xyber, qui représentent un pas en avant significatif dans l'innovation des vélos électriques. Ces vélos électriques incarnent l'engagement de Segway à fournir une technologie de pointe et des performances inégalées à nos cyclistes. Avec des fonctionnalités réglables, une stabilité remarquable et une connectivité avancée, ces vélos redéfinissent ce qui est possible pour les aventures hors route”, a déclaré pour l'occasion Alan Zhao, directeur général de la division e-bike de Segway.

Segway dévoile les Xafari et Xyber, des vélos électriques futuristes

Commençons par le Xafari, un vélo électrique paré pour le tout-terrain et la ville avec sa suspension intégrale (80 mm à l'avant et 70 mm à l'arrière) et ses pneus imposants de 3 pouces. Par la suite, le vélo embarque une batterie de 913 Wh, directement intégrée dans le cadre avant. Grâce au moteur de 750W situé à l'arrière, le deux-roues affiche un couple de 80 Nm, ce qui devrait lui offrir une bonne puissance montée et une belle accélération (nous n'avons pas encore les chiffres exacts).

Quant au Xyber, il devrait tout d'abord marquer les esprits avec son look de moto-cross. Il se destine avant tout à du trail, comme en témoignent ses larges pneumatiques et ses suspensions avant et arrière de 120 mm. Pour garantir de bonnes reprises sur les terrains plus accidentés, le Xyber embarque un moteur haute vitesse affichant un couple de 175 Nm, capable de passer de 0 à 32 km/h en seulement 2,5 secondes. Notez que le vélo peut accueillir deux batteries, pour atteindre une capacité maximale de 2 880 Wh. D'après Segway, dans cette configuration, le Xyber pourra afficher jusqu'à 150 km d'autonomie.

Un ensemble de fonctions intelligentes

Par ailleurs, précisons que les deux vélos partagent certaines fonctionnalités intelligentes, comme “l'Active Scene Perception” qui leur permet d'effectuer automatiquement certaines tâches selon l'environnement (activer les phares en cas de faible luminosité, déclencher les systèmes anti-vol, régler le niveau de puissance selon les besoins, etc.). Les deux-roues disposent également de plusieurs mesures anti-vol, comme des verrous cachés sur le moyen de la roue arrière, une balise GPS et des alarmes basées sur la localisation.

Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations sur les caractéristiques techniques des Segway Xafari et Xyber, ou encore sur leurs prix respectifs. Par ailleurs, la marque n'a pas encore donné de date de sortie pour le marché français. Nous avons contacté Segway France pour avoir plus d'informations sur le sujet. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons eu un retour.

Source : Electrek