Vélo électrique : Honda cède à la mode du VTT électrique, avec le e-MTB Concept

Honda est l’un des derniers constructeurs automobiles à s’intéresser au marché très porteur des vélos électriques. L’entreprise a présenté un modèle d’e-bike au design magnifique.

Alors que les ventes mondiales de voitures peinent à redécoller, celles des vélos continuent de gagner du terrain. Honda a bien noté cette tendance et a profité du Japan Mobility Show de Tokyo pour présenter le e-MTB Concept, un vélo électrique hybride de moto et de VTT au design aguicheur et à la fiche technique solide.

Pour élaborer le e-MTB Concept, Honda n’a pas réinventé la roue. La compagnie s’est concentrée sur la partie stylistique, en proposant un cycle qui ressemble fortement à une moto trial dotée d’une selle et de pédales. La partie technique est confiée à des fabricants de renom. Si l’on ne sait pas précisément quel moteur sera utilisé (on évoque un système d’entraînement de la compagnie allemande Brose), Honda a présenté un modèle intégrant une transmission Eagle AXS de SRAM, un système de freinage Shimano, des suspensions Fox et une tige de selle RockShox Reverb AXS.

Pourra-t-on acheter le e-MTB Concept de Honda ? Il n’y a aucune certitude à ce sujet, la marque n’ayant fait aucune annonce en ce sens. On peut tout de même l’espérer, car tout semble prêt pour une mise en vente rapide. La compagnie a en effet assemblé le vélo directement sous les yeux du public pendant le salon. Mieux encore, le service marketing du géant japonais semble avoir bien peaufiné sa proposition. Ce VTT électrique vise à changer notre quotidien.

La compagnie déclare : « en sortant avec ce vélo dans la voiture, vous profiterez d’un mode de vie durable, sain et familial à six roues (vélo+voiture). Il s’agit d’une mobilité FUN qui élargit les possibilités d’un nouveau mode de vie actif ». Lors de l’événement, Honda a également présenté un chargeur portable monté sur roue, qui se charge lorsque vous roulez. Idéal pour rester autonome, et envisager des sorties au grand air, le temps d’un long week-end.