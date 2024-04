Tout équipé, ce vélo électrique réalise l’exploit de coûter moins de 2500 euros

Trek introduit le Verve+ 1, un vélo électrique urbain qui réconcilie performance, légèreté et fonctionnalité, offrant ainsi une nouvelle perspective sur la mobilité électrique en ville.

Le secteur des vélos électriques est en pleine effervescence, porté par une vague d'innovations et une diversification de l'offre qui répondent à des besoins variés. Des modèles tout-terrain comme le Cowboy Cross, promettant jusqu'à 120 km d'autonomie, aux initiatives éco-responsables telles que le vélo électrique de Miloo, fabriqué à partir de capsules de café recyclées, le marché se caractérise par une riche palette de solutions adaptées à chaque type d'utilisateur.

Au cœur de cette effervescence, la marque Trek se distingue par son approche centrée sur l'accessibilité sans faire de compromis sur la qualité. Avec le lancement de son nouveau modèle, le Verve+ 1, Trek propose un vélo électrique urbain qui allie avec brio abordabilité, légèreté et équipement complet.

Trek surprend avec un vélo électrique qui est à la fois léger, abordable et richement équipé

Le Trek Verve+ 1 se décline en deux versions pour s'adapter à tous les cyclistes : le Verve+ 1 avec un cadre à entrejambe haut pour ceux qui privilégient la tradition et la rigidité du cadre, et le Verve+ 1 LT, caractérisé par son cadre à entrejambe bas (LT pour “Lowstep”), offrant une accessibilité accrue et un enjambement facile.

Au cœur de ces deux modèles, un moteur Hyena délivre un couple de 40 Nm, parfaitement adapté à l'environnement urbain, tandis que la batterie Hyena de 250 Wh équilibre habilement autonomie et coûts, offrant jusqu'à 56 km en mode Eco. Avec un poids avoisinant les 19,8 kg pour le Verve+ 1 et légèrement moins pour le Verve+ 1 LT, ils promettent une maniabilité et un confort inégalés.

Trek équipe ses Verve+ 1 et Verve+ 1 LT d'une panoplie complète d'accessoires indispensables à la vie urbaine : porte-bagages compatible MIK, garde-boue, éclairage intégré, et antivol pour la roue avant. La transmission Shimano Acera M3020 à 8 vitesses et les freins à disque hydrauliques Shimano Tektro HD-M275, associés à des pneus Bontrager H2 Comp de 27,5 pouces, complètent cette configuration, adaptée à la circulation en ville.

Disponibles en trois coloris – gris, jaune et rouge – et en tailles S, M et L, les Trek Verve+ 1 et Verve+ 1 LT s'adaptent à une large gamme de cyclistes, le tout pour un prix de 2299 euros. Enfin, l'application mobile Trek Central enrichit l'expérience en offrant des fonctionnalités de gestion moteur, de suivi d'autonomie et de navigation, pour une conduite personnalisée et connectée.