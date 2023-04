Les trottinettes électriques en libre-service seront définitivement bannies de Paris le 1er septembre 2023

Cette fois, c’est vraiment terminé. Les électeurs ont mis fin ce week-end à un débat vieux de plusieurs années : le maintien des trottinettes électriques en libre-service dans les rues de la capitale. Avec une écrasante majorité, ces derniers ont voté contre. Le contrat des principaux distributeurs ne sera donc pas renouvelé le 1er septembre prochain.

Au moins, la réponse est claire. Ce dimanche 2 avril, les Parisiens ont voté à 89,03 % contre le maintien des trottinettes électriques en libre-service dans leur ville. Du moins, les 7,5 % des électeurs s’étant déplacés, soit exactement 103 084 habitants. Cela fait maintenant plusieurs mois que ces deux-roues sont sur la sellette dans la capitale. Anne Hidalgo, maire de Paris, avait ainsi annoncé son intention d’enfin clore le débat par un référendum.

Après leur interdiction aux mineurs, c’est donc toute la population parisienne qui n’aura plus accès aux trottinettes de Lime, Tier et Dott, les principaux distributeurs. De son côté, Anne Hidalgo se félicite de cette « belle journée pour la démocratie participative, qui vaut beaucoup mieux que la démocratie d’opinion et la démocratie sondagière ». Paris s’apprête ainsi à devenir la première capitale d’Europe à interdire ces véhicules.

Paris ne veut plus des trottinettes électriques en libre-service dans ses rues

Pourtant, ce n’est pas faute des opérateurs d’avoir essayé de faire tourner le vote en leur faveur. Quelques jours avant la décision finale, une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux après que des influenceurs aient appelé à voter pour le maintien des trottinettes, moyennant bien entendu finance. Cela n’aura donc pas suffi. Dans un communiqué commun, les trois entreprises regrettent notamment la très faible participation au vote des Parisiens.

« Nous prenons acte de cette consultation inédite, dont la mobilisation aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes : plus de bureaux de vote, scrutin électronique, information municipale », écrivent ces derniers. « Le résultat de cette votation aura un impact direct sur les déplacements de 400 000 personnes par mois. » Ainsi que sur les 800 employés travaillant sur Paris et ses alentours.