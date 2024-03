Ce nouveau vélo électrique promet jusqu’à 120 km d’autonomie, qui dit mieux ?

Cowboy élargit son horizon avec le lancement du Cowboy Cross, un vélo électrique tout-terrain disponible en versions à enjambement haut et bas. Conçu pour les amateurs d'aventure autant que pour les déplacements urbains, ce modèle promet confort et polyvalence sur diverses surfaces, avec une autonomie impressionnante de 120 km.

Les vélos électriques, incarnant l'une des alternatives de mobilité les plus écologiques, gagnent en popularité. Des initiatives innovantes comme celle de Miloo, qui en collaboration avec Nespresso, crée des vélos électriques à partir de capsules de café recyclées, illustrent l'engagement croissant envers la durabilité dans ce secteur. Cette démarche, mêlant économie circulaire et mobilité durable, met en avant une nouvelle approche de la conception de véhicules électriques, privilégiant les matériaux recyclés.

Par ailleurs, le gouvernement amplifie son soutien à cette forme de transport propre en étendant le bonus vélo à l'achat de modèles d'occasion, une mesure qui vise à encourager une mobilité plus verte et accessible à un plus large public. Au cœur de cette révolution verte, Cowboy dévoile le Cowboy Cross, un vélo électrique conçu pour vous faire sortir des villes. Avec une autonomie impressionnante et des caractéristiques adaptées aux terrains variés, ce modèle invite les utilisateurs à explorer de nouveaux horizons au-delà des centres-villes, en offrant des voyages confortables sur de longues distances.

Cowboy présente un vélo électrique tout-chemin qui promet jusqu'à 120 km d'autonomie

Cowboy, jusqu'ici célèbre pour ses vélos électriques urbains, présente le Cowboy Cross, un modèle tout-chemin visant plus d’utilisateurs. Conçu pour la polyvalence, ce vélo allie confort et aptitude aux longs trajets. Avec des caractéristiques distinctives telles qu'une suspension avant inversée et des pneus larges pour une conduite optimisée sur divers terrains, ce nouveau modèle promet de s'adapter aux besoins variés des cyclistes. Le design épuré reste fidèle à l'esthétique de la marque. Plusieurs innovations techniques visent à minimiser l'entretien comme le fait de ne pas avoir de vitesses mécaniques et des câbles protégés dans son cadre.

Son cadre en aluminium est proposé en deux versions, à entrejambe haut et bas. Il offre ainsi une option pour chaque cycliste, quelle que soit sa préférence ou sa morphologie. Ce vélo électrique est disponible en trois coloris et intègre un porte-bagages arrière. Du côté de son autonomie, sa batterie est augmentée de 50% par rapport aux autres vélos de la marque et promet jusqu'à 120 km par charge. Son prix de lancement est fixé à 3 499 € qui passera ensuite à 3 999 €. En complément de ce nouveau vélo électrique tout-chemin, Cowboy introduit “Check My Bike“, un outil de diagnostic avancé qui vient enrichir son application mobile. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de surveiller l'état de leur vélo en temps réel, offrant des analyses détaillées et des recommandations de maintenance pour optimiser la durabilité et les performances de ce nouveau modèle.

Source : Cowboy