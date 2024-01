Les vélos électriques sont accusés d’être la 1re cause de mortalité en ville, est-ce vraiment le cas ?

D'après un article récent publié par Men's Journal, les incendies provoqués par des batteries de vélos électriques seraient l'une des principales causes de mortalité à New-York. Problème, cette affirmation est loin, très loin de refléter la réalité.

Dans un article récemment publié par le Men's Journal, un magazine américain lifestyle pour hommes, le média affirme que les incendies provoquées par des batteries électriques sont l'une des premières causes de mortalité dans les grandes villes, et plus précisément à New-York. Le titre, plutôt provocateur, est sans équivoque : “Batteries de vélos électriques : une des principales causes de décès à New-York”.

Mais dans les faits, l'affirmation du Men's Journal est-elle vraie ? Pas du tout d'après nos confrères du site spécialisé Electrek. On est même loin, très loin de refléter la réalité. Comme l'explique le média, les incendies provoqués par des batteries défectueuses ou altérées de vélos électriques sont une réalité dans la Grosse Pomme.

Les incendies de batteries lithium, un vrai problème à New-York…

Il s'agit effectivement d'une question qui mériterait une réglementation, chose sur laquelle travaille d'ores et déjà la municipalité. Pour cause, la mégalopole américaine abrite des milliers de coursiers à vélos, qui chaque jour traversent la ville pour livrer de la nourriture ou des marchandises. Problème, ces emplois précaires sont généralement mal payés aux Etats-Unis, ce qui poussent les livreurs à se tourner vers des vélos électriques de premier prix.

Or, ces modèles low-cost lésinent souvent sur des caractéristiques essentielles, ce qui entraîne un risque plus élevé d'incendie de batterie. En cas de panne, les livreurs ont également plus tendance à se diriger vers des réparateurs non-agréés, ce qui aggrave les risques de dysfonctionnements sur des batteries déjà usées ou défectueuses.

Selon les statistiques officielles, New-York a enregistré 17 décès liés à la combustion de batteries lithium-ion défectueuses. Toutefois, ce chiffre est à relativiser, puisqu'il comprend certes des incendies provoqués par des batteries de vélos électriques, mais aussi (majoritairement d'ailleurs) de motos et de scooters électriques. Ces 17 décès confirmés suffisent-ils à considérer les incendies de batteries électriques comme l'une des principales causes de mortalité à New-York ?

… Mais qui est loin, très loin de faire partie des principales causes de mortalité

Dans les faits, absolument pas. Pour résumer, les décès liés à des incendies de batteries se situent à des années-lumières dans le classement des principales causes de mortalité de la Grosse Pomme. La palme revient notamment aux maladies cardiaques (provoquées notamment par la pollution), responsables de pas moins de 17 000 décès par an dans la métropole américaine.

Et par rapport aux décès causés par des incendies de batteries, les New-Yorkais ont 176 fois plus de risques de mourir d'une overdose, 23 fois plus de risques d'être tués par balles ou assassinés, 5 fois plus de risques de mourir dans le métro ou encore 7 fois plus de risques de mourir à la suite d'une collision avec une voiture en passant sur un passage piéton… Comme le rappellent Electrek, il est important de légiférer pour réduire ces 17 décès dus à des incendies de batteries à zéro, mais il faut remettre le problème en perspective. New-York sauverait bien de plus de vies chaque année en réduisant les émissions de particules fines, ou en limitant la vitesse maximale des véhicules par exemple.

