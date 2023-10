Vélos électriques : la demande sur le libre-service explose à Paris

Plus d'un mois après l'interdiction des trottinettes électriques dans les rues parisiennes, la demande en vélos électriques en libre-service n'a jamais été aussi forte dans la capitale. C'est en tout cas ce qu'affirme Lime, l'un des principaux opérateurs du marché.

Comme vous le savez probablement, les trottinettes électriques ont disparu des chaussées et trottoirs parisiens depuis ce 1er septembre 2023. Un référendum, qui a réuni seulement 100 000 parisiens, a scellé cette décision le 2 avril 2023. Les principaux opérateurs, à savoir Lime, Dott et Tier, ont pourtant essayé de faire basculer l'opinion publique de leur côté, en faisant notamment appel à des influenceurs grassement rémunérés pour l'occasion.

Les trottinettes électriques n'étant plus autorisées dans les rues de la Ville Lumière, on pouvait s'attendre à un regain d'intérêt pour les vélos électriques en libre-service. C'est effectivement le cas. D'après Lime, le nombre total de trajets en vélo à assistance électrique à Paris a doublé entre août et septembre 2023.

Les vélos électriques en libre-service profitent de l'interdiction des trottinettes

D'après l'opérateur, cette hausse “se traduit par une demande grandissant des usagers en quêtes de mode de transports accessibles et encourageant la mobilité douce, notamment en remplacement des trottinettes dans la capitale”. Précisons que la compagnie a enregistré une explosion des inscriptions sur ces offres dédiées au vélo électrique comme le nouvel abonnement Vélotaf par exemple.

Ainsi, l'entreprise a observé une augmentation de 220 % du nombre de souscriptions en septembre 2023 par rapport à la même période l'année dernière. Face à cet intérêt grandissant pour les VAE en libre-service, Lime entend étendre son offre hors des frontières de la capitale. L'idée étant de proposer ses services dans plusieurs villes de la région Ile-de-France.

“Aujourd'hui, les chiffres parisiens démontrent que l'engouement pour le vélo ne faiblit pas, et la pratique cyclable s'accélère également en Ile-de-France. Parmi les habitants des villes voisines de Paris, nous observons une attente de plus en plus forte d'accéder à une offre de vélos partagés qui, aujourd'hui encore, ne dépassent que trop peu le périphérique parisien”, écrit Lime dans un communiqué de presse officiel.

Après une première implantation réussie à Nogent-sur-Marne en 2021, Lime espère aboutir à des partenariats fructueux avec d'autres collectivités franciliennes. “Nous discutons d'ores et déjà avec de nombreuses villes pour obtenir les autorisations nécessaires”, assure l'opérateur.