Vélos électriques : le bonus 2024 s’étend à l’occasion, voici comment en profiter

Le gouvernement a décidé de reconduire le bonus Vélo en 2024, avec une nouveauté de taille. Pour cause, l'aide à l'achat s'étend désormais aux modèles d'occasion. On vous explique comment en profiter.

Comme vous le savez peut-être, à l'heure où nous écrivons ces lignes, on attend toujours la publication officielle du décret précisant les contours du bonus écologique 2024 au Journal Officiel. En d'autres termes, on ne connaît pas encore le montant du plafond, que ce soit pour les ménages les plus aisés et les plus modestes. D'après des informations partagées il y a quelques jours par les Echos, on devrait s'attendre à une mauvaise surprise, avec un plafond passant de 5 000 à 4 000 € cette année.

Concernant les aides à l'achat pour les vélos à l'électrique, nous avons en revanche une bonne nouvelle. Tout d'abord, le gouvernement vient de confirmer la reconduction du bonus vélo, avec une différence de taille toutefois.

Le bonus vélo revient en 2024 et s'étend aux modèles d'occasion

En effet, le dispositif s'étend cette année aux modèles d'occasion, à condition d'être vendus par des professionnels et non des particuliers. Comme le précise le gouvernement sur le site Service.publique.fr, la mesure reste ensuite inchangée. L'attribution du bonus vélo est toujours établie sous conditions de ressources, qui ont été réhaussées en 2023 pour rappel. Cette aide est plafonnée entre 150 et 2 000 euros selon le type du véhicule et le revenu fiscal de référence par part de l'acheteur (à hauteur de 40 % du coût total).

Rappelons en outre que le bonus vélo concerne :

les vélos classiques

les vélos à assistance électrique

les vélos électriques pliants, cargo allongé, adaptés à une situation de handicap

les vélos traditionnels pliants, cargos, allongés, adaptés à une situation de handicap

les remorques électriques

Quelles sont les conditions pour bénéficier du bonus vélo ?

Si vous souhaitez profiter de cette aide pour acheter votre nouveau vélo en 2024, voici les cases à cocher pour en bénéficier :

Etre majeur

Etre domicilié en France

Avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 €

Précisons que les personnes en situation de handicap peuvent également profiter de cette aide. En revanche, ils doivent à minima bénéficier d'une ou plusieurs aides suivantes : allocation adulte handicapé (AAH), prestation de compensation du handicap (PCH), majoration pour la vie autonome (MVA), allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), titulaire de la carte de mobilité inclusion comportant la mention “invalidité”, carte d'invalidité civile ou militaire. Notez qu'une personne physique ne peut bénéficier du bonus vélo qu'une seule fois. En d'autres termes, faites le bon choix avant de faire votre demande et de passer à la caisse.

Concernant le vélo, il doit :

être neuf ou d'occasion

avoir une batterie sans plomb s'il est électrique

ne pas être revendu par l'acquéreur dans l'année suivant son achat

disposer d'un identifiant unique, inscrit sur son cadre (en vertu de l'article L. 1271-2 du code des Transports)

Pour faire votre demande et découvrir le montant du bonus dont vous pouvez prétendre, il suffit de se rendre sur le site www.primealaconversion.gouv.fr.