Le support de technique de certains MacBook d’Apple sortis en 2013 et 2014 sera plus difficile

Apple a mis à jour sa liste des produits « anciens » et « obsolètes ». Six références ont été rajoutées par la firme de Cupertino. Cinq sont des MacBook Air ou Pro sortis entre 2013 et 2014. Et le dernier est l’iPod Touch 5e génération, sorti en 2012 et arrêté en 2015. Tous ces produits seront désormais plus difficiles à faire réparer officiellement.

Il ne faut pas se leurrer : en électronique ou en informatique, l’obsolescence programmée est une réalité. La seule différence entre une marque et une autre est le délai entre la sortie commerciale d’un produit et l’arrêt définitif de son support technique. Il y a plusieurs étapes entre le retrait de la vente d’un produit et l’arrêt définitif de sa prise en charge par le SAV d’une marque. Et Apple est un bon exemple d’une politique d’obsolescence graduée.

Les étapes de la vie d’un produit Apple sont l’arrêt de sa commercialisation, l’arrêt des mises à jour, l’arrêt partiel de la prise en charge en Genius Bar et le refus systématique des produits en Genius Bar. La troisième étape concerne les produits dits « vintages ». La dernière concerne les produits dits « obsolètes ». Les produits Apple sont ajoutés à la liste vintage quelques années après l’arrêt de leur commercialisation. Le nombre d’années varie de 5 à 7 ans.

Cinq MacBook et un iPod Touch

Cette semaine, Apple a justement mis à jour sa liste de produits « vintages ». Six nouvelles références y sont présentes. Cinq sont des MacBook. Il y a le MacBook Air sorti mi-2013. La version 11 pouces et la version 13 pouces sont concernées. Il y a le MacBook Air sorti début 2014. Ici aussi, cela concerne la version 11 pouces et la version 13 pouces. Enfin, le MacBook Pro 13 pouces sorti mi-2014 rejoint la liste vintage. Il aura bénéficié d’un an de moins de support technique que le MacBook Air mi-2013.

Le dernier produit à rejoindre la liste vintage est l’iPod Touch 5e génération dont la commercialisation a démarré le 11 octobre 2012. Ici Apple a dépassé de quelques mois la date limite du support technique. Rappelons que cet iPod Touch a été commercialisé pendant 3 ans avant d’être remplacé par la 6e génération, lancée en même temps qu’Apple Music.

L’arrivée dans la liste vintage ne veut pas dire que le support technique de ses produits sera interrompu. Cela veut dire que le support technique dépendra des stocks de pièces détachées officielles, disponibles en Genius Bar et chez les réparateurs agréés. Une fois les stocks épuisés, le produit vintage ou obsolète ne peut plus y être réparé. Il faut alors passer par des réparateurs tiers avec des pièces non officielles. Rappelons qu’Apple a assoupli certaines règles à leur encontre en 2019, notamment pour les iPhone.

