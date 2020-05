Apple Glass : les lunettes AR ne sortiraient pas avant 2022

Apple aurait décidé de reporter le lancement des Apple Glass de plusieurs mois. D’après l’analyste Ming Chi Kuo, le constructeur californien ne serait finalement pas en mesure de présenter ses premières lunettes AR en 2021. Selon lui, Cupertino aurait d’ailleurs revu sa copie au cours des derniers mois. On fait le point sur les dernières informations disponibles sur le projet.

Un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, relayé par nos confrères de MacRumors, affirme qu’Apple a décalé le lancement des Apple Glass à 2022. Il y a quelques semaines, un rapport de Digitimes abondait dans le même sens. Initialement, la firme de Tim Cook souhaitait commercialiser les lunettes connectées destinées à la réalité augmentée dès 2021. Il ne s’agissait évidemment que des rumeurs. Jusqu’ici, Apple n’a jamais confirmé l’existence du projet officiellement. Néanmoins, les Apple Glass sont apparues à de multiples reprises dans des brevets.

Apple transformerait les lunettes connectées en casque AR

Toujours en cours de développement à Cupertino, le projet aurait pris un tournant différent au cours des derniers mois. Apple aurait en effet décidé d’abandonner le form factor proches des lunettes de vue traditionnels. Le design des Apple Glass se rapprocherait désormais plutôt de celui d’un casque comme l’Oculus Quest autonome de Facebook par exemple ou le Playstation VR de Sony.

Néanmoins, l’accessoire conçu d’Apple serait plus léger et compact que les autres casques sur le marché. Pour réduire le poids de l’appareil, le fabricant s’appuierait notamment sur la puissance de traitement de ses iPhone. Comme prévu, l’Apple Glass est donc un accessoire destiné à fonctionner en synergie avec l’iPhone. Le casque tournerait sous un système d’exploitation dédié, baptisé rOS (reality OS) pour le moment.

Sur le même sujet : Apple Glass, AR – la firme pourrait utiliser une technique d’affichage holographique

Selon Ming-Chi Kuo, il n’est pas impossible qu’Apple reporte une nouvelle fois la sortie des Apple Glass. Pour l’heure, la firme ne s’est évidemment pas encore arrêtée sur un calendrier de lancement définitif. On vous en dit plus dès que possible sur les plans d’Apple. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les Apple Glass dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors