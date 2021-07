Le Steam Deck ne se limitera pas à du 30 FPS

Le Steam Deck ne sera pas limité à du 30 images par seconde en jeu. Une déclaration de Valve avait laissé planer le doute sur le sujet, mais aujourd’hui, un développeur du studio précise que ce sera un minimum à atteindre, pas une finalité.

Le Steam Deck a été annoncé il y a peu et il pose évidemment beaucoup de questions. Parmi elles, celle du framerate de la console. Lors d’un entretien livré à IGN, Valve avait indiqué que le taux de rafraichissement à 30 images par seconde était un objectif fixé. Beaucoup de joueurs s’étaient alors inquiétés. 30 FPS, c’est le strict minimum, même pour une machine portable. Un développeur du studio a décidé de clarifier ces propos.

Pierre-Loup Griffais a en effet indiqué sur Twitter que le Steam Deck ne serait pas du tout limité à 30 images par seconde en jeu, bien au contraire. Ce cap n’est qu’un objectif minimum à atteindre pour qu'un titre soit jouable :

“L’objectif des 30 FPS fait référence au framerate minimum à partir duquel nous considérons un jeu comme jouable lors de nos tests de performances. Les jeux que nous avons testés dépassent tous cette limite, et de loin. Il existe également un limitateur de FPS pour économiser de la batterie au détriment de la performance.”

Le Steam Deck peut se bloquer à 30 FPS si vous le souhaitez

30 FPS, c’est donc le minimum de chez minimum et Valve nous assure qu’aucun jeu n’ira en dessous de ce cap, même les plus gourmands. Si cela peut paraître normal, ça n’a pas toujours été une évidence sur les consoles qui pendant longtemps ont proposé des jeux qui voyaient leur framerate descendre bien en dessous. Pierre-Loup Griffais dévoile aussi quelque chose d’intéressant : il sera possible de caper ses jeux à 30 FPS pour gagner un peu en autonomie. Une bonne idée qui pourra se montrer très appréciable en déplacement.

A lire aussi – Steam Deck : prix, date de sortie, fiche technique, jeux, tout savoir sur la console portable de Valve

Enfin, et c’est important de le souligner, Digital Foundry a précisé que l’écran du Steam Deck ne serait pas doté d’un taux de rafraîchissement dynamique. Il faudra donc activer le taux de 30 FPS par soi-même. Pour rappel, le Steam Deck est équipé d’un écran de 7 pouces avec une définition en 800p. Elle sera disponible à la fin de l’année pour ceux qui l’ont précommandé.