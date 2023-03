Le Steam Deck est à prix réduit pendant quelques jours, c’est le moment de craquer ?

Pour célébrer le premier anniversaire du Steam Deck, Valve vient d’annoncer une baisse de prix pour sa console portable, mais attention, celle-ci ne durera que quelques jours seulement.

Valve a lancé son appareil de jeu portable, le Steam Deck, il y a un peu plus d'un an, et fête aujourd’hui l'événement en appliquant une petite promotion sur la console, une première. Le Steam Deck est dès à présent disponible avec une réduction de 10% sur le site officiel.

Cela signifie que les joueurs français peuvent actuellement se procurer le modèle 64 Go pour 377,10 €, le modèle 256 Go pour 449,10 € et le modèle 512 Go pour 611,10 €. Pour rappel, sans promotion, les consoles sont disponibles à 419 €, 549 € et 679 €, respectivement.

Le Steam Deck est plus abordable que jamais

Si vous aviez l’idée d’acheter un Steam Deck, c’est donc probablement le bon moment pour le faire. Valve annonce que les réductions ne dureront que jusqu’au 23 mars prochain à 18 heures, donc il ne faut pas tarder pour vous décider. Valve précise que les consoles seront livrées en une à deux semaines, mais nous ne savons pas si ces délais seront respectés en cas de commandes trop nombreuses.

Notez que cette promotion coïncide presque avec les soldes de printemps sur Steam, ce qui vous permettra probablement de faire le plein de jeux une fois votre console livrée. Valve a d’ailleurs dévoilé la liste des 100 jeux les plus populaires sur le Steam Deck, et certains d’entre eux sont actuellement en solde.

C’est par exemple le cas de The Witcher 3 Wild Hunt, à seulement 8,99 € (contre 29,99 € précédemment), de Cyberpunk 2077 à 29,99 € (contre 59,99€) ou encore de Red Dead Redemption 2 à 19,79€, soit une réduction de 67 % par rapport à son tarif d’origine.

Notez que nous apprenions il y a quelques jours qu’un Steam Deck 2 n’était pas prévu avant quelques années, donc si vous attendiez une nouvelle génération, celle-ci pourrait bien ne pas arriver de sitôt. Valve a également annoncé que sa console portable ne devrait bénéficier d’écran OLED dans l’immédiat, à l’instar de la Nintendo Switch OLED, car la conception d’un tel modèle serait bien plus compliquée que ce que nous imaginons.