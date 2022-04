Steam Deck : Valve déconseille cette astuce pour rendre le ventilateur moins bruyant

Le Steam Deck, la dernière console hybride de Valve, a un défaut majeur : son ventilateur un tantinet bruyant. Pour pallier au problème, un utilisateur a partagé une astuce toute simple consistant à appliquer de l'adhésif isolant électrique derrière le ventilateur. Si la manœuvre semble fonctionner, Valve déconseille fortement de procéder à ce genre de réparation maison, notamment en raison des impacts encore inconnus sur la partie thermique de la console.

Le Steam Deck, la dernière console hybride de Valve, a des qualités indéniables. Néanmoins tout n'est pas parfait, et les utilisateurs se plaignent notamment des nuisances sonores occasionnés par le ventilateur de la machine, extrêmement bruyant dès que la console monte en température. Le bruit est tellement fort qu'il peut aisément couvrir le jeu de votre jeu si vous ne jouez pas avec un casque ou des écouteurs.

Via la mise à jour SteamOS 3.2, disponible depuis ce 27 avril, Valve a résolu en partie le problème via un correctif logiciel. Désormais, le ventilateur tourne à plein régime uniquement quand la situation l'exige. Ce n'était pas le cas jusqu'alors, le ventilateur montant toujours en puissance, même sur des jeux relativement légers comme Vampire Survivors.

Malgré tout, le correctif de Valve n'a eu aucun effet sur le sifflement caractéristique du système de refroidissement. Même le spécialiste de la réparation iFixit, qui proposera justement à l'avenir des pièces de rechange pour la Steam Deck, n'a pas de solution concrète à apporter aux utilisateurs pour l'instant.

Coller du scotch sur le ventilateur ? Une mauvaise idée d'après Valve

Or, l'utilisateur de Reddit Oligarchy Ambulance a constaté qu'en appuyant légèrement sur le logo de Valve situé sur la face arrière de la console, le bruit disparaissait subitement. Ni une ni deux, il décide d'ouvrir la machine et de coller des bandes d'adhésif isolant électrique pour maintenir une certaine pression sur le ventilateur et empêcher le sifflement. Cette astuce fonctionne, comme le prouve ses vidéos “Avant” et “Après” publiées sur YouTube (visibles ci-dessous).

Malgré tout, cette manœuvre est risquée à plus d'un titre. Premièrement, elle nécessite d'ouvrir la console, ce qui n'est jamais une très bonne idée (ne serait-ce que pour la garantie), et ensuite on ne connaît pas encore les effets potentiels de l'adhésif sur la partie thermique de la console. Valve a d'ailleurs pris la parole sur le sujet et déconseille de procéder de la sorte. “Nous recommandons de ne pas modifier la trajectoire du flux d'air, car nous ne savons pas quel impact cela peut avoir sur une la partie thermique de la console”, a déclaré un porte-parole de Valve à nos confrères de The Verge. Vous voilà prévenu.

