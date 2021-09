Le SSD NVMe M.2 Samsung EVO Plus 2 To est à prix cassé sur Amazon

Le SSD SSD NVMe M.2 Samsung EVO Plus 2 To que l'on trouve généralement à 299,99 € fait l'objet d'un bon plan du coté d'Amazon. Le géant du e-commerce le propose moins cher, à très précisément 219,99 €. Une excellente affaire pour les personnes qui souhaitent s'en équiper au meilleur prix du moment.

Vous avez un PC portable avec un emplacement NVMe M.2 dédié et souhaitez remplacer votre SSD actuel par un modèle plus performant ? Profitez de ce bon plan Amazon pour acquérir le modèle EVO Plus de Samsung dans sa version 2 To au prix le plus bas du moment. En effet, ce SSD est plutôt vendu aux alentours des 300 euros. Mais grâce à une réduction immédiate de 80 € sur le site du e-commerçant, il est possible de l'acheter pour 219,99 €.

Ce modèle de SSD offre des performances de haut vol, notamment grâce à ses vitesses pouvant atteindre 3500 Mb/s en lecture et 3300 Mb/s en écriture. De quoi lancer vos applications sans latence. Il propose en outre un cache LPDDR4 de 2 Go et embarque une mémoire TLC, un contrôleur Samsung Phoenix ainsi qu'une interface PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 en plus de la V-NAND 3-bit de Samsung.

Pour ce tarif contenu dans sa version 2 To, difficile de trouver un modèle équivalent qui offre autant d'atouts. Enfin, il jouie d'une garantie de 5 ans ou jusqu'à 1200 To écrits.

