Le smartphone à trois volets de Samsung devient (enfin) réalité dans ce document officiel

On pensait le découvrir dès cette année, mais Samsung reste discret sur son smartphone à trois volets. Un document officiel relance pourtant l’espoir, confirmant que le projet est toujours en cours.

Cela fait plusieurs années que Samsung travaille sur un nouveau type de smartphone pliant. L’objectif : relancer l’innovation sur un marché où les modèles se suivent sans vraiment surprendre. Après les Galaxy Z Fold et Z Flip, le constructeur sud-coréen mise désormais sur un format inédit, composé de trois panneaux repliables. De premières fuites ont déjà montré un appareil impressionnant, capable de se transformer en tablette grand format, avec un système de batterie unique en son genre.

Le projet, surnommé Galaxy Z TriFold, refait surface après la publication du bilan financier de Samsung pour le troisième trimestre 2025. Dans le document, l’entreprise évoque l’arrivée de nouvelles “innovations de format” dès 2026. Si la marque reste vague, cette formulation semble faire directement référence au TriFold, déjà présenté brièvement lors d’un salon en Corée du Sud. Un lancement fin octobre 2025 avait un temps été envisagé, mais n’a finalement pas eu lieu, laissant penser que le fabricant préfère attendre le moment stratégique pour dévoiler officiellement son appareil.

Samsung confirme qu’un smartphone à trois volets arrive en 2026

Lors de sa première présentation publique, le smartphone pliable en trois n’a pu être observé que de loin, derrière une vitre. Aucun détail sur ses caractéristiques, son prix ou sa disponibilité n’a encore été confirmé. Mais sa présence lors d’un événement professionnel témoigne d’un certain niveau de maturité. Le fait que Samsung le mentionne dans son plan stratégique renforce cette impression : le TriFold n’est plus un prototype confidentiel, mais un produit en préparation active.

À ce jour, tout indique que Samsung compte frapper fort en 2026 avec ce modèle hors normes. Le Galaxy Z TriFold proposerait trois écrans interconnectés, chacun doté de sa propre batterie, pour offrir une autonomie inédite et une surface d’affichage sans équivalent. Le format pliant sur trois volets permettrait de transformer le smartphone en véritable mini-tablette. Si son lancement se confirme, ce modèle pourrait bien incarner la plus grande évolution de la gamme Galaxy depuis l’arrivée du tout premier Z Fold.