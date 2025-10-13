Samsung prépare un lancement mondial pour cet étonnant smartphone à trois écrans

Le premier smartphone à trois écrans de Samsung attire déjà toutes les attentions. Annoncé comme une prouesse technologique, il pourrait bien redéfinir la catégorie des téléphones pliants. Et contre toute attente, son lancement ne se limiterait pas à quelques pays.

Depuis plusieurs années, Samsung cherche à repousser les limites du smartphone pliant. Après les Galaxy Z Fold et Z Flip, la marque s’apprête à dévoiler un modèle encore plus ambitieux. D’après les informations déjà révélées sur son design, le Galaxy Z TriFold disposerait de trois écrans et de trois batteries reliées entre elles pour offrir une autonomie record. Ce concept inédit promet un appareil capable de se transformer en véritable tablette lorsqu’il est totalement déplié.

Selon nos confrères de SamMobile, Samsung aurait finalement décidé de proposer son Galaxy Z TriFold dans davantage de pays que prévu. Initialement, le smartphone devait être lancé uniquement en Chine et en Corée du Sud. Mais l’entreprise aurait élargi ses ambitions en visant d’autres marchés, notamment les Émirats arabes unis et potentiellement les États-Unis. Ce changement de stratégie laisse penser que le constructeur est confiant dans les capacités de son nouveau format.

Samsung confirme un lancement international pour son Galaxy Z TriFold

Le Galaxy Z TriFold pourrait intégrer un écran OLED de 10 pouces plié en trois segments. À l’intérieur, Samsung aurait opté pour un système à trois batteries indépendantes pour alimenter chaque partie du téléphone. Côté photo, le modèle embarquerait un module principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif offrant jusqu’à 100x de zoom numérique, comme sur le Galaxy S25 Ultra. Ces caractéristiques positionneraient le TriFold comme le smartphone pliant le plus complet jamais conçu par la marque. Samsung miserait également sur une charnière renforcée, pensée pour supporter des milliers de pliages sans altérer la fluidité de l’écran ni l’équilibre du format.

L’annonce officielle du Galaxy Z TriFold est attendue d’ici la fin du mois. Si le lancement est confirmé dans plusieurs pays hors d’Asie, il ne serait pas surprenant que Samsung envisage aussi une commercialisation en Europe. Le marché français, déjà réceptif aux gammes Z Fold et Z Flip, pourrait logiquement figurer parmi les prochaines destinations de ce modèle tri-pliant.