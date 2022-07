Le Seigneur des Anneaux The Rings of Power : Amazon dévoile le premier trailer épique de sa série phare

Une nouvelle bande-annonce pour Le Seigneur des Anneaux : The Rings of Power a été diffusée avant le lancement de la série sur Amazon Prime le 2 septembre. Le clip donne un aperçu plus approfondi de la prochaine série phare qui sortira sur Prime Video.

Prime Video vient de publier la dernière bande-annonce du Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir. Les précédents aperçus que nous avions pu voir dans le premier teaser qui avait été dévoilé au début de l’année étaient certainement massifs et magnifiques, celui-ci passe à un autre niveau dont Peter Jackson lui-même serait sûrement fier.

Pour rappel, l’intrigue se déroule dans la Terre du Milieu de l'auteur J.R.R. Tolkien, des milliers d'années avant la trilogie oscarisée de Peter Jackson, à une époque que les fans appellent le Second Âge. Le teaser reste vague sur l'intrigue, mais la reine des elfes Galadriel, jouée par Morfydd Clark, a une vision selon laquelle quelque chose de très mauvais se prépare – et tente d'en convaincre Elrond de Robert Aramayo.

La série d’Amazon s’annonce grandiose

« Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère », dit un personnage en voix off dans le teaser, qui, selon le service de streaming, offre un aperçu de certaines des terres de Tolkien jusqu'ici inédites à l'écran : Les royaumes elfiques de Lindon et d'Eregion, le royaume nain de Khazad-dûm, les Southlands, les Northernmost Wastes, les Sundering Seas et le royaume insulaire de Númenór.

Le point culminant de cette bande-annonce de deux minutes et demie arrive lorsque Galadriel (Morfydd Clark) se lance dans une longue dispute avec Elrond (Robert Aramayo). On peut entendre Galadriel demander à Elrond : « L'ennemi est toujours là. La question est : Où ? ».

La jeune Galadriel, « devenue une dure guerrière à la tête des armées du Nord », est déterminée à traquer l'assassin de son frère. Elle se retrouve à la dérive en mer avec un nouveau personnage nommé Halbrand (Charles Vickers). De son côté, Charles Edwards joue Celebrimbor, que les fans inconditionnels de LOTR reconnaîtront comme le forgeron elfe qui a forgé les anneaux légendaires. Enfin, Maxim Baldry jouera le tristement célèbre Isildur, ancêtre d'Aragorn, qui a fini par vaincre Sauron, mais a été victime du pouvoir corrupteur de l'Anneau Unique. On vous laisse découvrir l’incroyable trailer d’Amazon ci-dessous. Nous avons hâte de découvrir la série le 2 septembre prochain sur Prime.