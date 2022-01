Le Seigneur des Anneaux Rings of Power : un premier teaser dévoile l’intrigue de la série d’Amazon

La série basée sur l'univers du Seigneur des Anneaux est sans conteste l’une des plus attendue de l’année. Elle a aujourd’hui un titre officiel ! Elle s’appellera The Rings of Power. Les Anneaux de Pouvoir dans la langue de Molière.

Amazon Prime Video a décidé d’enfin révéler le titre de sa série tirée de l'univers du Seigneur des Anneaux. Elle s’appellera The Rings of Power, soit Les Anneaux de Pouvoir en bon français. Une traduction encore sujette à caution, étant donné que rien n’a été dévoilé de ce côté-là. Une petite vidéo a aussi été publiée pour accompagner cette annonce.

Pour rappel, cette série est encore très mystérieuse. Nous n'avions eu qu'une image et qu'une date de sortie (2 septembre 2022) jusqu'à aujourd'hui. La révélation de ce titre est donc un bond de géant.

La série Seigneur des Anneaux s’appellera The Rings of Power

Dans une vidéo teaser (qui ne montre aucune vraie image de la série), on peut voir ce titre se dévoiler, le tout accompagné par une voix off qui récite un texte. Le voici en VO :

« Three Rings for the Elven-kings under the sky,

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,

Nine for Mortal Men doomed to die,

One for the Dark Lord on his dark throne

In the Land of Mordor where the Shadows lie. »

Il s’agit du récit de la création des anneaux, le même prononcé par Cate Blanchett (Galadriel) au début du film La Communauté de l’Anneau. Notons toutefois que ce n'est pas la voix de l'actrice ici.

A lire aussi – Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon dévoile sa date de sortie et une première image officielle

L’intrigue de la série ne fait donc plus aucun doute. Dans un communiqué, les deux showrunners, JD Payne et Patrick McKay, confirment que les épisodes s’attarderont à la fois sur la création des anneaux de pouvoir (logique), mais aussi sur la chute de Numénor, sur l’ascension de Sauron ou encore sur la dernière alliance des elfes et des hommes, une page importante dans l’histoire de la Terre du Milieu.

The Rings of Power est la série la plus chère jamais produite, puisque le budget de la première saison est chiffré à 465 millions de dollars. Un pari fou de la part d’Amazon qui n’a absolument pas à intérêt à se louper sur ce coup. On espère maintenant une première bande-annonce très bientôt.