Le Seigneur des Anneaux : Warner annonce la mise en chantier de nouveaux films

La saga du Seigneur des Anneaux va revenir au cinéma. Warner Bros et New Line ont annoncé la mise en chantier de nouveaux films en partenariat avec le groupe Embracer, qui dispose des droits. Pour le moment, aucun détail n’a été livré et de nombreuses questions restent en suspens.

Warner Bros et New Line Cinema comptent bien exploiter le filon Seigneur des Anneaux. C’est lors d’une réunion dédiée aux investisseurs qu’un nouvel accord avec Embracer Group a été annoncé : de nouveaux films vont être produits dans le futur.

Warner a signé un accord courant sur plusieurs années avec le groupe suédois Embracer, qui dispose des droits sur les écrits de Tolkien depuis peu. The Hollywood Reporter, qui relaie l’information, parle d’un deal autour des livres Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Cela exclurait donc des films adaptant le Silmarillion.

Le Seigneur des Anneaux revient sur le devant de la scène

Précision qui a son importance : cet accord n’est pas lié à la série d’Amazon Prime (Les Anneaux de Pouvoir), dans laquelle Warner n’était de toute façon pas impliquée. Il s’agirait de tous nouveaux projets encore bien mystérieux. Toutes les spéculations sont permises, mais on peut d’ores et déjà exclure la mise en chantier d’un remake de la trilogie, pari qui semble bien trop risqué.

Dans un communiqué, Warner Bros déclare :

« Il y a vingt ans, New Line a fait un pari fou pour adapter l’histoire et l’univers du Seigneur des Anneaux sur grand écran. Cela a donné des films cultes qui ont rendu heureux des générations de fans. Mais malgré le niveau de détail des deux trilogies, l’univers vaste et complexe de Tolkien reste largement inexploré au cinéma. L’opportunité d’inviter les fans dans un univers cinématographique autour de la Terre du Milieu est un honneur et nous avons hâte de collaborer avec Middle Earth Entreprises et Embraser dans cette aventure. »

Le dernier film en date, La bataille des cinq armées (dernier volet du Hobbit) est sorti il y a neuf ans et l’univers semblait en friche depuis. Toutefois, l’arrivée de la série de Prime a relancé l’intérêt du public et de Warner. Un film d’animation, The War of the Rohirrim, avait déjà été annoncé pour avril 2024. Prenant place dans le même univers que celui des films, il racontera l’aventure de Helm Hammerhand, plus de 200 ans avant celle de Frodon. La mise en place de nouveaux films n’est donc que la suite logique pour le studio américain.

