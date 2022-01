Le Samsung Galaxy S21 5G s’affiche à un prix irrésistible sur Amazon

Le smartphone haut de gamme Galaxy S21 5G de Samsung est affiché à un tarif imbattable du coté d'Amazon. Grâce à une réduction de 210 euros, son prix chute sous la barre des 650 euros, à très précisément 649 euros. Un excellent tarif sur ce smartphone de 2021 qui a encore de beaux jours devant lui.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour une période indéterminée, le Samsung Galaxy S21 5G dans sa variante 128 Go fait l'objet d'un bon plan du coté d'Amazon. Il est ainsi possible de l'acheter au meilleur prix du marché à 649 € au lieu de 859 € en moyenne. Cela représente une réduction non négligeable de 210 euros. C'est donc le bon moment de craquer si vous souhaitez acquérir ce smartphone haut de gamme de Samsung.

On ne présente plus le Samsung Galaxy S21, sorti fin janvier 2021. Le terminal arbore un superbe écran Dynamic AMOLED 2X d'une diagonale de 6,2 pouces définition Full HD+ avec taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz. Pour la partie hardware, on retrouve le Soc Exynos 2100, SoC gravé en 5 nm épaulé par 8 Go de mémoire RAM. Le smartphone est en outre compatible 5G et propose deux capacité de stockage : 128 ou 256 Go. C'est la variante avec 128 Go qui fait l'objet de cette promotion Amazon.

Son autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 4 000 mAh et on retrouve également un triple capteur photo 64+12+12 mégapixels, un capteur selfie 10 mégapixels, un lecteur d’empreinte ultrasonique, un double haut-parleur AKG et une certification pour l'étanchéité. Enfin, si vous souhaitez avoir plus d'information sur le smartphone, nous vous invitons à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21.

Lire aussi : Meilleurs smartphones Samsung : quel modèle acheter ?