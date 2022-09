Le Samsung Galaxy A13 4G et plein d’autres smartphones à 1€ avec le forfait Sensation évolutif Bouygues

En ce moment chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy A13 4G pour seulement 1€ + 8€/mois en souscrivant le forfait Sensation évolutif 1 à 10Go. Découvrez cette offre et notre Top 3 des meilleurs smartphones à 1€ avec ce forfait.

Vous cherchez un smartphone à prix mini ? Rendez-vous vite chez Bouygues Telecom et découvrez plusieurs modèles de smartphones à prix mini avec le forfait Sensation évolutif 1 à 10Go.

Idéal pour les adolescents, le forfait Sensation évolutif 1 à 10Go propose plusieurs paliers d’Internet mobile : il inclut 1Go pendant les 6 premiers mois, puis 5Go pendant les 6 mois suivants et finalement 10Go d’Internet mobile après 1 an d’abonnement. C’est un forfait bloqué qui inclut :

Les SMS/MMS illimités et 2h d’appel en France métropolitaine pendant les 6 premiers mois d’abonnement.

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine après 6 mois d’abonnement.

Jusqu’au 16 octobre prochain (inclus), il coûte seulement 3,99€/mois la 1ère année pour les clients Bbox. Si vous n’êtes pas client Bbox, il vous coûte 6,99€/mois pendant 12 mois, puis 14,99€/mois (engagement 12 mois).

Notre Top 3 des smartphones à 1€ avec le forfait Sensation évolutif

En souscrivant ce forfait, vous avez accès à de nombreux smartphones à prix cassé. Parmi eux, on a fait nos recherches et sélectionné les 3 modèles les plus intéressants selon nous.

Ainsi, on vous propose en premier lieu le Samsung Galaxy A13 disponible pour seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation évolutif 1 à 10Go. Très qualitatif, le smartphone propose un écran géant parfait pour regarder du streaming, ainsi qu’une batterie longue durée pour vous accompagner toute la journée. Son capteur arrière principal propose 50Mpx et il dispose de 64Go de stockage SSD.

Bouygues Telecom vous propose également le Xiaomi Redmi Note 11 4G pour seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation évolutif 1 à 10Go. Il propose un grand écran très fluide, une autonomie au top pouvant aller jusqu’à 484h et un appareil photo de 50Mpx digne des plus grands.

Enfin, on trouve aussi l’OPPO A16s disponible pour seulement 1€ + 7€/mois pendant 24 mois avec le forfait Sensation évolutif 1 à 10Go. Malgré son prix mini, ce smartphone a tout ce qu’il faut là où il faut. Il propose un design soigné et ergonomique avec une excellente autonomie et un capteur photo arrière de 13Mpx.

Pour en savoir plus sur ces smartphones et sur le forfait Sensation évolutif 1 à 10Go, rendez-vous vite sur le site de Bouygues Telecom.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.