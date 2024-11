10 mois après la sortie du ROG Phone 8, Asus remet le couvert avec un nouveau smartphone pour les gamers sur mobile : le ROG Phone 9. Equipé du désormais célèbre Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, ce nouveau modèle reprend la formule de son prédécesseur tout en améliorant la fiche technique. Le tout à un prix identique. Est-ce suffisant pour convaincre ?

En janvier 2024, nous avons publié dans nos colonnes le test complet du ROG Phone 8, ici dans sa meilleure configuration. Un smartphone très différent de son prédécesseur, notamment au niveau physique. En effet, cédant à la pression d’une partie de ses clients qui souhaitaient faire de leur ROG Phone leur téléphone de tous les jours, Asus a souhaité gommer certains attributs ergonomiques historiques de la gamme.

Résultat, le ROG Phone 8 ressemblait plus à un ZenFone. Les deux haut-parleurs frontaux disparaissaient. La trappe d’aération était supprimée. Les larges bordures étaient affinées. Un poinçon apparaissait dans l’écran. Voilà qui était bien regrettable. Cela n’empêchait pas le téléphone d’être un smartphone « gamer » grâce aux AirTriggers, au port jack 3,5 mm, au et bien sûr à sa plate-forme robuste. Et cela semble avoir payé, puisqu’Asus confirme que le ROG Phone 8 s’est mieux vendu.

Le ROG Phone 9 reprend le positionnement de son prédécesseur

10 mois plus tard, sous la pression de certains concurrents qui ont raccourci leur cycle de renouvellement, Asus remet le couvert. La marque dévoile donc aujourd’hui le ROG Phone 9 qui se décline en trois versions dont les seules différences sont la RAM, le stockage et l’affichage Anime Vision au dos (8 fois plus de points dans la version Pro) :

ROG Phone 9 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

ROG Phone 9 Pro avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

ROG Phone 9 Pro Edition avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage

Comme nous avons pu le constater lors de notre prise en main, ce ROG Phone 9 conserve le design étanche (IP68) de son prédécesseur, avec les tranches droites, le module photo protubérant, le métal sur les côtés et le verre sur les faces. Les dimensions sont identiques. Le poids l’est presque également. L’écran conserve la même taille et la très grande majorité des caractéristiques techniques : 6,78 pouces, AMOLED LTPO, Full HD+, luminosité max de 1600 nits en HBM). L’affichage Anime Vision est de retour, avec simplement deux fois plus de points. Nous remarquons quelques marquages supplémentaires au dos.

Les améliorations du ROG Phone 9 sont à l'intérieur

Ce n’est donc pas vraiment à l’extérieur que vous verrez les différences, mais à l’intérieur. Deux changements ont attiré notre attention. D’abord l’arrivée du Snapdragon 8 Elite pour améliorer encore les performances du smartphone. Ensuite l’augmentation de la capacité de la batterie, de 5500 mAh à 5800 mAh. Autre changement intéressant pour les amateurs de photo, Asus adopte ici un Sony Lytia 700, successeur de l’IMX890. Le gain n’est pas au niveau de la définition, mais au niveau des rafales et de la vidéo. Il est associé ici à un nouveau stabilisateur optique gimbal qui compense plus encore les mouvements parasites.

Comme ses prédécesseurs, le ROG Phone 9 est accompagné d’un nouveau ventilateur appelé AeroActive Cooler X Pro. Il s’agit d’un AeroActive Cooler X auquel a été ajouté le subwoofer qu’Asus avait supprimé précédemment. Pour le reste, il offre les mêmes services : boutons supplémentaires, ventilation intelligente, port USB-C déporté et port jack 3,5 mm supplémentaire. Notez que l’AeroActive Cooler X est compatible avec le ROG Phone 9 et que l’AeroActive Cooler X Pro est compatible avec le ROG Phone 8.

Pour le reste, le ROG Phone 9 reprend l’ensemble des éléments de son prédécesseur, que ce soit au niveau de la structure interne, des deux haut-parleurs asymétriques, de la RAM, du stockage, de la charge rapide et de la charge sans fil, ou encore des capteurs photo secondaires (ultra grand-angle, zoom périscopique et selfie).

Le prix du ROG Phone 9 n'augmente (presque) pas

Ces changements peuvent paraitre bien maigres. Mais ils s’accompagnent, malgré une augmentation de certains coûts, par un tarif stable pour deux des versions : le ROG Phone 9 « standard » et le ROG Phone 9 Pro Edition. Le ROG Phone 9 Pro, quant à lui, subit une augmentation de 100 euros, information qui avait fuité récemment. Voici donc les tarifs :

ROG Phone 9 : 1099 euros , livré sans chargeur

, livré sans chargeur ROG Phone 9 Pro : 1299 euros , livré avec chargeur

, livré avec chargeur ROG Phone 9 Pro Edition : 1499 euros, livré avec chargeur et ventilateur.

Le ROG Phone 9 se décline en deux coloris : blanc et noir pour la version standard et noir seulement pour la version Pro. La version grise est abandonnée, faute de succès commercial. Le ROG Phone 9 Pro sera le premier disponible, puisqu’il arrivera durant la première moitié de décembre, tandis qu’il faudra attendre janvier 2025 pour se procurer la version standard. Notez que des précommandes sont organisées : pour l’achat d’un ROG Phone 9 Pro « non Edition », Asus vous offre un ventilateur. Cette promotion court à partir d’aujourd’hui jusqu’au 1er janvier 2025.