Le prix de l’Asus ROG Phone 9 a fuité, commencez à économiser

Aperçu sur un site commerçant danois, l'Asus ROG Phone 9 pourrait être plus cher que son prédécesseur. La faute au coûteux Snapdragon 8 Elite ?

Asus lance son ROG Phone 9 ce 19 novembre. Si nous en savons déjà beaucoup sur le design et les caractéristiques techniques du smartphone, la marque n'a pas encore communiqué son prix. Un revendeur danois a semble-t-il vendu la mèche en publiant une page produit consacrée à l'appareil, sans photo ni specs, mais avec la configuration de mémoire et le tarif.

L'Asus ROG Phone 9 avec 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage y est vendu pour 9 838 couronnes danoises, soit l'équivalent de 1 320 euros. Le constructeur pourrait donc augmenter ses prix sur cette nouvelle génération. Le ROG Phone 8 était en effet vendu pour 1 099 euros, mais avec seulement 256 Go de stockage. Pour passer à 512 Go de stockage, il fallait opter pour le ROG Phone 8 Pro, disponible à 1 199 euros.

Un ROG Phone 9 qui s'annonce surpuissant

Soit le site danois s'est trompé et il s'agit du ROG Phone 9 Pro, soit Asus a augmenté le stockage de la version de base du smartphone pour monter à 512 Go. Dans les deux cas, la hausse tarifaire paraît réelle, même s'il faut attendre l'annonce officielle de la marque pour connaître les prix exacts pratiqués en France.

Nous avons pris en main le ROG Phone 9 lors du Snapdragon Summit de Qualcomm. Le smartphone est l'un des premiers à embarquer la très attendue puce Snapdragon 8 Elite et ses nouveaux cœurs CPU Oryon, qui montre des résultats impressionnants sur les premiers benchmarks. Plus cher, le SoC est certainement l'une des raisons expliquant le prix plus élevé du ROG Phone 9.

D'après nos constatations, le design du ROG Phone 9 est très proche de celui du ROG Phone 8, mais un peu plus discret, Asus souhaitant séduire une autre cible que les joueurs. Les marquages et les LED au dos sont toutefois toujours présents. L'affichage va avoir droit à des améliorations. Activé, le mode Jeu permettra de faire passer l'écran du ROG Phone 9 à une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 185 Hz, contre 165 Hz jusqu'ici. Bien sûr, tous les jeux ne seront pas compatibles avec une telle fluidité.