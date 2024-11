L’Asus ROG Phone 9 va battre un nouveau record grâce à son écran bien particulier

L'Asus ROG Phone 9 va pouvoir faire tourner les jeux compatibles à 185 images par seconde grâce à une fréquence de rafraîchissement revue à la hausse. Les performances devraient aussi s'envoler avec le Snapdragon 8 Elite Extreme Edition.

Annoncé en même temps que le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm (le Snapdragon 8 Elite), l'Asus ROG Phone 9 est attendu pour le 19 novembre 2024. Si nous avions déjà quelques informations sur sa fiche technique, le leaker Digital Chat Station nous apporte une précision intéressante sur l'écran OLED LTPO du smartphone.

Selon lui, l'affichage du ROG Phone 9 pourra atteindre une fréquence de rafraîchissement de 185 Hz. Sauf erreur de notre part, il s'agit d'une première pour un mobile commercialisé auprès du grand public. Plusieurs modèles, dont le ROG Phone 8, proposent déjà des écrans de 165 Hz, Asus a décidé de monter un cran plus haut.

Des jeux ultra-fluides grâce à l'écran 185 Hz

Pour rappel, le ROG Phone 8 disposait d'une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 Hz et 120 Hz en fonction du contenu affiché. En activant le mode Jeu, il était possible de monter à 165 Hz. Il est probable que le même système soit adopté pour le ROG Phone 9, mais cette fois-ci avec un cap à 185 Hz en mode Jeu. Cette montée des enchères répond à un besoin très spécifique, puisque le nombre de jeux compatibles avec de telles fréquences de rafraîchissement reste assez limité.

L'écran reste plat, Asus ne s'aventure toujours pas sur le terrain de l'incurvé. De nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées pour la technologie AniMe Vision, une matrice de LED monochromes à l'arrière du smartphone pour afficher des messages et des images. L'IA s'invite sans surprise sur le ROG Phone 9, sans que l'on en sache plus pour le moment.

L'appareil est équipé d'une version spéciale de la puce Snapdragon 8 Elite, estampillée “Extreme Edition”. Celle-ci pourrait profiter d'une fréquence d'horloge encore plus impressionnante, mais surtout d'une meilleure gestion thermique, permettant au SoC de délivrer tout son potentiel sans craindre de surchauffe du composant et d'éviter les effets d'étranglement. Une plus grande chambre à vapeur et un accessoire, l'AeroActive Cooler, contribueront aussi à refroidir le smartphone efficacement.

Source : Digital Chat Station