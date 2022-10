Les Xiaomi Redmi Note 12 arrivent le 27 octobre avec un écran incurvé, une première sur la série

Xiaomi a commencé à évoquer les différentes caractéristiques techniques de ses prochains Redmi Note 12 sur les réseaux sociaux, et on sait désormais grâce à une photo qu’au moins un des modèles disposera d’un écran incurvé.

Juste après avoir confirmé l’arrivée de la recharge rapide à 210 W, une première dans l’industrie, Xiaomi a dévoilé la date de la présentation officielle de ses prochains Redmi Note 12. Toute la série devrait être dévoilée en Chine lors d’une conférence qui se tiendra le 27 octobre prochain. Elle devrait comprendre quatre smartphones différents, le Redmi Note 12, le Redmi Note 12 Pro, le Redmi Note 12 Pro+ ainsi qu’un Redmi Note 12 Extreme Edition.

Pour l’instant, on ne connait pas les différences exactes entre les différents modèles de Redmi Note 12, mais au moins un des modèles devrait utiliser la nouvelle puce Dimensity 1080 de MediaTek. Cette dernière s’annonce assez puissante, puisqu’elle permettrait d’atteindre les performances d’un Snapdragon 778+, qui est d’habitude réservé aux modèles plus onéreux.

Le Redmi Note 12 devrait offrir un écran incurvé

En plus de confirmer la date de lancement, Xiaomi a publié une autre image qui dévoile les différents smartphones de la série dans la pénombre. Si leur design n’est pas complètement visible, on remarque cependant que l’écran d’au moins un des modèles sera incurvé. Il s’agit donc d’une caractéristique assez inhabituelle pour des smartphones aussi abordables, qui n’utilisent généralement que des écrans plats.

Cet écran incurvé sera évidemment OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, et on imagine que Xiaomi conservera la diagonale de 6,67 pouces de la génération précédente. Comme les écrans incurvés sont beaucoup plus chers que les écrans plats, on imagine que seul le modèle le plus cher y aura droit.

Une des autres nouveautés intéressantes des Redmi Note 12 pourrait se trouver au dos des appareils. Un modèle devrait utiliser le nouveau capteur photo Samsung HPX de 200 MP, une version modifiée du capteur HP3. Ce dernier est plus petit que le capteur HP1 du Xiaomi 12T Pro, il ne faut donc pas s’attendre à des performances identiques. Les photos en basse luminosité pourraient être légèrement moins impressionnantes, notamment à cause de son format de 1/1,4 pouce et de ses petits photosites de seulement 0,56 µm.