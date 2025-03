Reboot de Buffy contre les vampires : on en sait plus sur la nouvelle tueuse et sa bande

Après l'annonce officielle du retour de Buffy contre les vampires, on attend de savoir qui remplacera Sarah Michelle Gellar dans le rôle principal. Voici ce que l'on sait sur les nouveaux personnages.

À partir de 1997, la chaîne M6 parvient à rassembler beaucoup de monde devant le petit écran, surtout les samedis soir. Certains d'entre vous savent très bien de quoi nous voulons parler : la célèbre Trilogie du Samedi. Le programme qui consistait à diffuser un épisode de trois séries américaines en a fait connaître certaines devenues cultes aujourd'hui. Stargate SG-1, Smallville, NCIS Enquêtes spéciales, Supernatural, Charmed, Le Caméléon, Alias… Et aussi Buffy contre les vampires.

Si quelques unes de ces séries existent encore sous d'autres formes, le retour de certaines sont réclamées à cor et à cri par les fans depuis des années. Et dans le cas de la dernière citée, ça a fini par payer. 22 ans après la diffusion de son ultime épisode, Buffy contre les vampires va faire son retour. Sarah Michelle Gellar sera de la partie, mais plus en tant que “guest star” régulière. Elle va en effet devoir passer le flambeau à une nouvelle tueuse et à sa bande. On en sait d'ailleurs un peu plus sur elles.

Les personnages du reboot de Buffy contre les vampires se dévoilent

Selon les informations du média TVLine, la tueuse aurait 16 ans. Elle est décrite comme cérébrale, très intelligente et un peu solitaire. Elle s'appellerait Nova, même s'il est très probable que ce soit juste un nom pris au hasard par la production pour parler du personnage sans le nommer vraiment. Pour ce qui est de ses compagnons, Nova pourrait compter sur Hugo, un nerd issu d'une famille aisée, et Gracie, une jeune experte en vampires acolyte de Buffy.

Le casting de ces trois rôles est encore en cours, aussi nous ne pouvons pas mettre de visage dessus. Rappelons que la réalisation du reboot sera assurée par Chloé Zhao. Elle est notamment connue pour son film Nomadland, qui lui a valu l'oscar du meilleur réalisateur en 2020, et pour le long-métrage Marvel Les Éternels. Côté scénario, les sœurs Nora et Lila Zuckerman sont à la manœuvre. Aucune date de sortie n'a été avancée pour le moment.

Source : TVLine