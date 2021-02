Le Realme GT 5G sera équipé du Snapdragon 888, sortie prévu le 4 mars 2021

Realme a confirmé que son prochain smartphone sera équipé d’un processeur Snapdragon 888. Baptisé le GT 5G, celui-ci sera lancé le 4 mars 2021 en Chine, et probablement ailleurs dans le monde par la suite. Il sera doté d’un écran 6,8 ”, d’une batterie 5000 mAh et de 12 Go de RAM.

Peu après la présentation du Snapdragon 888 par Qualcomm, Realme a été l’un des premiers constructeurs au monde à annoncer que ses smartphones seront équipés du processeur haut de gamme. C’est désormais chose faite avec le Realme GT 5 G. Auparavant appelé Realme Race, la marque a confirmé la sortie de son prochain téléphone 5G pour le 4 mars 2021. D’abord disponible en Chine, la firme devrait tabler pour un déploiement mondial peu de temps après.

Selon les informations provenant de Realme, le GT 5G présentera un écran 6,8 ” avec une fréquence de rafraîchissement de 160 Hz. Il est possible qu’un second modèle soit présenté, cette fois avec une fréquence de 120 Hz. À l’intérieur, on retrouvera une batterie 5 000 mAh, compatible à la charge rapide 125 W. Une précédente fuite a également indiqué que le smartphone disposera de 12 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage.

À lire également — Realme pourrait bientôt dévoiler sa charge rapide capable de recharger 30 % de batterie en 3 minutes

Le Realme GT 5G semblable au Redmi K40 ?

Côté fonctionnalités, on retrouve un scanner d’empreintes placé sous l’écran, ainsi qu’Android 11 comme système d’exploitation, accompagné de la surcouche Realme UI 2.0. Le smartphone est apparemment équipé de 4 capteurs photo, dont un principal de 64 mégapixels. C’est en tout cas ce que montrent les images apparues récemment sur le site chinois TENAA. Dessus, on remarque que les capteurs se retrouvent dans l’angle supérieur gauche de l’appareil.

D’après le leaker Digital Chat Station, qui a réagi à l’annonce officielle, le Realme GT 5G serait « très similaire au Redmi K40 ». En effet, Xiaomi a promis l’arrivée du Snapdragon 888 dans ses smartphones milieu de gamme, on pourrait donc s’attendre à une fiche technique assez proche. Realme n’a en revanche pas encore communiqué de prix. Le X3 étant parvenu à faire descendre les tarifs du haut de gamme à moins de 300 €, espérons que GT 5G continue sur cette lancée.

Source : Realme