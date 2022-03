Le PSG intègre officiellement le metaverse, de nombreux NFT sont à prévoir

Ce 16 mars 2022, le PSG a déposé officiellement sa marque dans le metaverse. L'objectif est double : d'une part, se protéger contre la contrefaçon sous forme de NFT, d'autre part proposer sa propre collection de contenus audio, vidéo, vestimentaires, etc. Il est le premier club de football a investir l'univers virtuel.

McDonald's, Carrefour, Playboy… on ne compte plus le nombre de marques qui investissent dans le metaverse. Beaucoup y voient là le prochain El Dorado numérique, persuadés que les NFT seront une nouvelle source de revenus. C'est désormais au tour du PSG de rejoindre la joyeuse bande. Le 16 mars dernier, le club a déposé un dossier visant à protéger la marque dans les univers virtuels. Autrement dit, tous les NFT, tokens et autres transactions en lien avec le PSG appartiendront à ce dernier.

“Ce dépôt représente la prochaine étape logique pour protéger la marque lors de son passage dans le Metaverse. Il est clair que le PSG voit le potentiel du Metaverse et prépare sa marque pour l'économie virtuelle qui le dominera”, peut-on lire dans le communiqué. Après avoir annoncé payer une partie du salaire de Lionel Messi avec sa propre cryptomonnaie, le club de football passe donc à l'étape suivante.

Le PSG se lance officiellement dans le metaverse

De cette fait, le PSG compte fournir à ses fans des services et produits dérivés via des NFT. Le club prévoit ainsi la mise en vente des enregistrements audio et vidéo de matchs mémorables, ainsi que des vêtements et accessoires de mode pour habiller les avatars des fans. Il évoque également un logiciel permettant de gérer ses transactions sur le metaverse, protégé bien entendu par la blockchain. En priorité, le PSG souhaite surtout éviter que ses biens fassent l'objet de contrefaçons.

Selon Mike Kondoudis, l'avocat ayant déposé le dossier, de nombreux autres clubs devraient bientôt emboîter le pas au PSG en vendant leurs produits dérivés dans le metaverse. Il y a quelques mois, Manchester City a notamment débuté la construction de son propre stade sur une parcelle de l'univers virtuel, qui permettra à ses supporters de visionner les matchs du club en VR.