Playboy veut ouvrir un manoir virtuel dans le metaverse pour y vendre des NFT

Playboy s'engage à ouvrir un manoir virtuel dans le metaverse. Accessible en réalité virtuelle, ce manoir inspiré de la demeure de Hugh Hefner sera réservé aux abonnés de Centerfold, le futur réseau social de la marque. Dans cet univers numérique, Playboy ambitionne de vendre son logo lapin sous la forme de NFT.

Playboy, le célèbre magazine pour hommes lancé par Hugh Hefner, cherche à se réinventer. Deux ans après la publication du dernier numéro, l'entreprise souhaite se lancer dans le metaverse. Interviewé par nos confrères de CNBC, Ben Kohn, PDG de Playboy, a annoncé son intention d'ouvrir un manoir virtuel dans un avenir proche.

Le manoir Playboy fait initialement référence à la luxueuse résidence californienne de Hugh Hefner. Au sein de cette immense demeure ostentatoire, le millionnaire organisait des soirées érotiques extravagantes avec des célébrités. Conscient de l'image sulfureuse du lieu, Ben Kohn veut lancer un manoir virtuel afin de relancer l'interêt pour la marque, célèbre pour son logo en forme de lapin.

Lire également : McDonald’s veut ouvrir des restaurants dans le metaverse, bientôt des NFT de vos burgers ?

PlayBoy veut se renouveler grâce au metaverse et aux NFT

Pour accéder à ce manoir virtuel, il faudra impérativement adhérer à un programme d'adhésion sur Centerfold, le réseau social uniquement dédié à Playboy. Concurrent de plateformes comme OnlyFans, Centerfold fait la promotion de “la liberté créative, l'expression artistique et la positivité sexuelle”. Sur ce réseau, les internautes paieront des abonnements pour obtenir des contenus exclusifs de la part des modèles. Le lancement du réseau est imminent. “Je veut que le manoir puisse revenir en premier dans le métaverse, parce que je pense que nous pouvons atteindre un public mondial grâce à cela. Cela fera partie de notre plan d'adhésion”, détaille le responsable.

Pour se moderniser et attirer un public plus jeune, Playboy s'est également lancé dans le secteur des tokens non fongibles (NFT). Ces derniers mois, l'entreprise a émis de nombreux tokens représentant son logo. “Le magazine était l'un des produits de l'entreprise. Mais c'est vraiment cette tête de lapin qui vaut des milliards et des milliards de dollars et qui n'est pas reproductible.Quand vous pensez à Playboy, une image s'impose à votre esprit. Presque tout le monde sait ce que représente ce lapin”, explique Ben Kohn.

Dans le cadre de cet effort de modernisation, PlayBoy a lancé Rabbitars, une collection de 11 953 œuvres d'art numériques représentant des variantes de son logo, sur OpenSea, la principale place de marché de NFT. “Nous avons 10 millions de contenus dans nos archives que nous pouvons également proposer sous forme de NFT”, se félicite le PDG. Les jetons non fongibles feront évidemment partie de l'expérience accessible aux internautes dans le manoir virtuel.

Playboy n'est pas la seule marque de renommée mondiale à se tourner vers les mondes numériques accessibles en réalité virtuelle. Récemment, Samsung a ouvert une boutique virtuelle dans le metaverse pour y présenter ses derniers smartphones haut de gamme, les Galaxy S22. Sous l'impulsion de Meta (ex-Facebook), des firmes comme Nike ou Gucci ont également acheté des parcelles numériques dans des mondes virtuels, comme Decentraland ou The Sandbox.

Source : CNBC