Le PSG va payer une partie du salaire de Lionel Messi avec sa propre cryptomonnaie

Lionel Messi a récemment rejoint le Paris Saint-Germain, l’occasion pour le club français d’opter pour une petite innovation. En effet, le joueur argentin sera en partie payé en cryptomonnaies, selon une source interne. On ne connaît pas la part exacte de son salaire concernée.

C’est un transfert qui fait grand bruit depuis quelques jours, et pour cause : le PSG s’est offert Lionel Messi, que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de foot de l’Histoire. Pour pouvoir arracher le sextuple ballon d’or au FC Barcelone, le club parisien a nécessairement dû mettre la main à la poche. Son salaire exact n’est pas encore officiel, mais certaines rumeurs annoncent déjà une somme égale à 41 millions d’euros par an.

Un chiffre considérable, que les amateurs de football ont l’habitude de voir circuler quand il s’agit de leurs joueurs préférés. Ce qui est moins habituel, toutefois, c’est la méthode de paiement adoptée par le Paris Saint-Germain. En effet, une source proche du club affirme que Lionel Messi sera en partie payé en cryptomonnaies.

Lionel Messi est en partie payé en cryptomonnaies pour rejoindre le PSG

Le PSG n’a pas encore confirmé cette information, ce qui n’est pas vraiment une surprise compte tenu du fait que le salaire de Lionel Messi est encore officiellement secret. En outre, on ne connaît pas le pourcentage exact de la somme qui sera convertie en cryptomonnaies. La devise utilisée sera le fan token créé par le club. Ce qui soulève d’autres questions. Toutes les devises numériques sont sujettes à de très fortes fluctuations, aussi soudaines qu’inattendues.

Difficile donc de savoir si le joueur argentin s’y retrouve dans cette affaire. La somme perçue à un instant T ne vaudra probablement pas la même chose quelques mois plus tard. Il pourrait tout aussi bien s’enrichir que se retrouver perdant. Néanmoins, au vu des plusieurs millions d’euros qu’il touche, nul doute que la différence lui sera minime. Une chose est sûre, alors que les entreprises elles-mêmes commencent à accepter les paiements en cryptomonnaies, ces dernières vont devenir de véritables acteurs économiques de notre quotidien.

Source : Reuters