Le PS Portal pourrait bientôt devenir une véritable console cloud en se passant complètement de la PS5

Un petit indice laissé visiblement par inadvertance sur le PS store laisse rêver les utilisateurs de PS Portal à une amélioration significative de l’appareil. IL se pourrait en effet que ce dernier puisse bientôt streamer des jeux sans passer par la PS5, devant ainsi complètement autonome.

À l’annonce du PlayStation Portal, les joueurs ont été légèrement circonspects. Alors que les rumeurs annonçaient depuis des mois une véritable console portable estampillée Sony, le constructeur leur a livré un appareil de stream. Concrètement, ce dernier n’est d’aucune utilité si vous ne possédez pas de PS5 (qui, forcément, nécessite d’être allumée), puisque c’est bien votre console qu’il streame, tel un second écran connecté.

Au prix où il est vendu, les dents n’ont pas tardé à grincer. Voyant bien que le PlayStation Portal ne répondait pas vraiment aux attentes des joueurs – dont certains n’ont pas hésité à le transformer en véritable console portable – la firme japonaise a tout de même daigné améliorer un peu sa formule. En novembre 2024, celle-ci autorise le streaming de jeux se trouvant dans le catalogue PS Plus, sans avoir besoin d’allumer sa PS5.

Le PS Portal pourrait bientôt streamer beaucoup plus de jeux sans PS5

Il semblerait que Sony ne compte pas s’arrêter là. Sur Reddit, un utilisateur a partagé une capture d’écran de la page du jeu Deliver At All Costs sur le PS Store. Dessus, on peut lire la phrase “Achetez ce jeu, et streamez-le directement sur votre PS Portal ou PS5”. Tout cela est encore de l’ordre de l’hypothèse, mais cette phrase semble indiquer qu’il sera bientôt possible de streamer n’importe quel jeu acheté sur le PS sur son PlayStation Portal.

De fait, il n’y aurait plus besoin que celui-ci se trouve dans le catalogue PS Plus, rendant virtuellement n’importe quel jeu PlayStation compatible avec le PS Portal. Une hypothèse qui paraît d’autant plus plausible que depuis la publication du post sur Reddit, la fameuse mention a disparu de toutes les pages du PS Store, comme si son affichage avait été due à une erreur. En outre, Sony précise que cette fonctionnalité sera réservée aux abonnés au PS Plus Premium.