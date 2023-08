Steam Deck : Qualcomm préparerait sa console portable pour concurrencer Valve

Dans une interview accordée pour parler de ses nouvelles puces Snapdragon G Series, pensées pour le jeu, Qualcomm révèle à demi-mots qu'il pourrait être en train de travailler sur une console portable rivale du Steam Deck.

Depuis la sortie du Steam Deck, console portable de Valve, chacun y va de son modèle concurrent. Asus à son ROG Rally, Lenovo s'inspire de la Nintendo Switch avec sa Legion Go… Même Qualcomm, à l'origine des célèbres processeurs Snapdragon, semble vouloir s'y mettre. Le constructeur a dévoilé récemment ses puces G series, pensées pour équiper des consoles portables justement. Mais ce ne sont pas elles qui nous intéressent ici.

Dans une interview accordée à The Verge au sujet de ce lancement, le directeur Gaming de Qualcomm, Mithun Chandrasekhar, a prononcé une phrase pleine de sous-entendus : “Nous avons commencé à travailler en interne sur des choses qui ne relèvent pas d'Android”. Après quelques minutes, l'interviewé précise aussi que ces “choses” ne concernent pas Windows non plus. La question est donc : est-ce que Qualcomm prépare quelque chose qui combinerait plus ou moins les deux ? Mithun Chandrasekhar confirme.

Qualcomm travaillerait sur une manière de faire tourner les jeux Windows

Le constructeur est en train de tester l'utilisation de ses processeurs avec une couche de traduction pour leur permettre de faire tourner les jeux Windows. C'est en fait le même système que sur le Steam Deck : les jeux Windows fonctionnent sur Steam OS (basé sur Linux) grâce à une couche de compatibilité Proton. Sans la couche en question, lancer les titres n'est pas possible.

Ce genre de fonctionnalité n'a pas d'intérêt si ce n'est préparer une console portable made in Qualcomm, qui utiliserait donc un processeur Snapdragon. Beaucoup de questions restent bien sûr en suspens. Côté technique, la structure d'une puce Snapdragon n'est pas la même que celle que l'on trouve dans les consoles portables citées ici. Elle est de base moins taillée pour faire tourner des jeux Windows, ce qui pourrait entraîner une consommation énergétique accrue et des performances moindres par rapport à la concurrence. Nul doute que Qualcomm en est parfaitement conscient cela dit.