Le prix du PC portable HP 14S baisse encore chez Darty pour les derniers jours de soldes !

Ce sont les derniers jours de soldes chez Darty et pour l'occasion, l'enseigne baisse encore le prix du PC portable HP 14S-DQ2042NF avec une réduction de 30% pour la 2ème démarque ! On vous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

Les soldes se terminent dans quelques jours ! Si vous souhaitez des prix bas proposés par de nombreuses marques, il va donc falloir vous dépêcher. Et pour vous aider à trouver les pépites à ne pas rater, on a fait nos propres recherches et on a trouvé une offre très intéressante : le PC portable HP 14S-DQ2042NF avec une housse réversible et une souris sans fil à -30% !

Disponible d'habitude pour 649,99€, le pack a d'abord été proposé pour 549,99€ au début des soldes et il est désormais accessible pour seulement 449,99€ !

Et Darty ne s'arrête pas là ! L'enseigne propose en effet également 1 an d'abonnement pour Office 365 Personnel pour tout achat de ce pack. Aussi, si vous achetez le PC tout en souscrivant une offre Bbox chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de -20% de réduction supplémentaire sur le pack HP (valable jusqu'au 7 février, soit demain !).

Un processeur Intel Core et 8Go de RAM avec Windows 11 pour moins de 450€

Avec ce PC HP 14S-DQ2042NF, vous profitez de plusieurs prestations exceptionnelles, et ce, pour un prix mini grâce à Darty ! Le PC portable est notamment équipé d'un processeur Intel Core i3-1125G4 avec 8Go de RAM DDR4 et 256Go de stockage SSD. Il est également sous Windows 11 pour une expérience à la pointe de la technologie.

Il est ainsi parfait pour toutes les activités. Vous pouvez l'utiliser pour travailler, pour faire du design ou encore pour jouer en ligne. Il est fluide et offre une immersion totale dans tous vos contenus avec son écran 14 pouces HD.

Côté connectivité, on retrouve une carte WiFi 802.11 ac intégrée et le Bluetooth 4.2. Il propose aussi un port HDMI, un lecteur de carte SD multiformat, 2 ports USB SuperSpeed et 1 port USB SuperSpeed Type C.