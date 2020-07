Tesla Model 3 : la voiture électrique ne perd que 10% de sa valeur en 3 ans d’utilisation

Une Tesla Model 3 ne perd que 10% de sa valeur en l’espace de 3 ans d’utilisation, rapporte une étude de iSeeCars. La voiture d’Elon Musk déprécie d’ailleurs beaucoup moins vite que la moyenne des véhicules électriques ou équipés d’un moteur à combustion.

D’après une étude de iSeeCars, un moteur de recherche dédié aux véhicules d’occasion, une voiture perd en moyenne 39,1% de sa valeur après 3 années d’usage. Pour dresser la liste des voitures les plus dépréciées, et mettre en avant les modèles qui déprécient moins vite, la plateforme a « analysé plus de 6,9 ​​millions de ventes de voitures ».

« Trois ans est un âge populaire pour les acheteurs de voitures d’occasion en général, car les voitures ont souvent subi une forte dépréciation, mais sont probablement équipées de bon nombre des dernières fonctionnalités de sécurité et de technologie modernes » explique Phong Ly, PDG d’iSeeCars.

Sur le même sujet : Tesla Model 3 – bientôt un nouveau modèle avec 650 kilomètres d’autonomie ?

Les voitures de Tesla déprécient moins vite que les autres voitures électriques

En moyenne, les voitures électriques déprécient beaucoup plus vite que les véhicules avec moteur à combustion. Selon iSeeCars, une voiture électrique perd 52,9% de sa valeur après 3 ans de route. Par exemple, la BMW i3 a perdu 60,4% de sa valeur en 3 ans. La Nissan Leaf perd en moyenne 60,2%.

iSeeCars explique cette dépréciation accélérée par les bonus à l’achat mis en place par les gouvernements. Ces bonus contribuent à baisser le prix d’achat, et de facto de revente, d’une voiture électrique. De plus, « la technologie des véhicules électriques évolue à un rythme rapide, l’obsolescence joue également un rôle dans la dépréciation dramatique, tout comme la peur des consommateurs pour l’électrique et le manque d’infrastructure de recharge publique » avance Phong Ly.

De ce côté là, les voitures de Tesla font figure d’exception. La Model S n’a perdu que 36,3% de sa valeur en 3 années de route, contre 33.9% pour la Model X. Enfin, la Tesla Model 3 a conservé près de 90% de sa valeur après 3 ans d’utilisation (10,2 de dépréciation). iSeeCars attribue cette tendance aux mises à jour logicielles déployées régulièrement par Tesla. Grâce à des mise à jour du firmware, le constructeur automobile ralentit l’obsolescence de ses véhicules, souligne l’étude. Que pensez-vous des conclusions de la plateforme ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : iSeeCars