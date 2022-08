Il doit payer 5400€ de hors-forfait pour avoir laissé ses enfants regarder des dessins animés en Andorre

Un père de famille a vu sa facture téléphonique exploser après un court séjour à Andorre. Son hors forfait a atteint les 5400 euros après seulement un jour dans la principauté, qui ne fait pas partie de l’Union européenne.

Les vacances sont souvent l’occasion de se déconnecter, mais certains apprécient toujours pouvoir accéder à Internet pour s’occuper. Ce fut le cas d’un père de famille et ses enfants, qui étaient de passage en Andorre pour une excursion après un séjour dans le nord de l’Espagne. Ses enfants ont utilisé le téléphone de leur papa pour regarder des dessins animés, sans imaginer ce qui allait arriver.

Quelques minutes seulement après leur entrée sur le territoire de la Principauté d’Andorre, le portable du père de famille reçoit une alerte le prévenant que sa consommation a dépassé les 50 euros. Pour rappel, l’abolition des frais d’itinérance (roaming) est prolongée jusqu’en 2032 dans l’Union européenne, ce qui vous permet d’utiliser votre forfait chez nos voisins, mais la Principauté d’Andorre ne fait pas partie des pays d’Europe.

Sa facture explose après seulement un jour en Andorre

Après avoir reçu la première alerte du dépassement de forfait de 50 euros, la connexion du père de famille est coupée. Ce dernier ne s’inquiète donc plus pour son smartphone, qui continue pourtant de consommer de la data. Après sa journée d’excursion, ce dernier a eu la mauvaise surprise de recevoir un nouveau SMS le notifiant d’une consommation hors Europe de 400 Mo, et d’une facture s’élevant désormais à 5400 euros.

Sous le choc, le père de famille s’empresse de contacter son opérateur belge Telenet à son retour de vacances mi-juillet. « Tous les jours, ce sont des informations différentes qu’on me donne. D’abord en étant rassurant, qu’un montant de cette ampleur n’est pas normal et qu’on me fera une note de crédit. Plus tard, un autre employé du call-center m’a dit que Telenet devait faire appel au service de fraude et que cela me coûtera tout de même 2600 euros. On me dit de rappeler dans plusieurs jours, que rien ne peut être fait au moment même, qu’il y a un risque de vol de données… », rapporte-t-il.

Après plusieurs jours d’incertitude et une connexion mobile toujours coupée, son opérateur lui indique finalement qu’un des conseillers au service clientèle avait commis une erreur en ne désactivant pas la consommation de données au-delà de 50 euros de hors-forfait. Heureusement pour lui, l’opérateur a finalement décidé de suspendre sa facture.