Le prix de la carte grise explose à partir du 1er mai 2025 pour les voitures électriques, voici combien vous allez devoir payer

La date fatidique approche pour les futurs acheteurs d'une voiture électrique. Dès le 1er mai, se procurer la carte grise obligatoire pour le véhicule va coûter beaucoup plus cher que maintenant.

À une époque pas si lointaine, il était très intéressant d'acheter une voiture électrique. Le gouvernement proposait de nombreuses aides pour inciter à l’acquisition d'un véhicule propre, faisant fortement baisser la facture finale. Mais depuis quelques temps, il y en a de moins en moins.

C'est bien simple, le budget des aides pour l'achat d'une voiture électrique a été divisé par 2 en 2025. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, le 1er mai 2025 sera le coup d'envoi d'une augmentation salée.

Le prix de la carte grise des wattures va flamber. Pour rappel, elle est pour le moment exemptée d'une taxe régionale à laquelle sont assujetties les voitures thermiques. Dans quelques jours, même régime pour tout le monde. Fini le certificat d’immatriculation à 13,76 € (11 € plus 2,76 € de frais d'envoi).

Voici les nouveaux prix de la carte grise pour les voitures électriques à partir du 1er mai 2025

Il convient de parler des prix, et non pas du prix. Si le tarif de base de la carte grise est le même partout, ce n'est pas le cas du cheval fiscal (ou CV fiscal) qu'il va falloir ajouter à ce dernier. Chaque région a le sien, compris entre 30 et 60 € environ. De plus, toutes les voitures possèdent un nombre de CV fiscaux différents. Il faut donc multiplier le prix unitaire pour obtenir le prix final. Prenons l'exemple de la région Île-de-France, où le CV fiscal est de 54,95 €.

Lire aussi – Après le permis de conduire, la carte grise arrive dans votre smartphone, voici à quoi elle va ressembler

À partir de là, on peut calculer que se procurer une carte grise dans cette région pour une Renault 5 E-tech avec ses 5 CV fiscaux coûtera 13,76 + 5 x 54,95 soit 274,75 € au lieu de 13,76 €. La somme dépassera les 300 € ailleurs. Idem pour une Tesla Model Y (8 chevaux fiscaux) : sa carte grise vous coûtera entre 450 et 500 € selon votre lieu d'immatriculation. On observe des hausses allant jusqu'à 3 400 %. Les futurs acheteurs devront désormais prendre en compte cette dépense avant de franchir le pas.