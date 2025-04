Pourquoi acheter une voiture électrique va coûter plus cher à partir du 1er mai 2025

Alors que plusieurs aides ont déjà été supprimées ou diminuées, l'achat d'un véhicule électrique va maintenant être soumis à une taxe dont il était jusqu'ici exempté.

Si vous aviez l'idée d'acquérir un véhicule électrique prochainement, sachez qu'un achat va désormais coûter un peu plus cher. Comme le révèle le journal Auto Plus dans son édition du 18 avril et le relaye le média Automobile Propre, une exonération de taxe dont bénéficiaient les nouveaux propriétaires de voiture électrique va être supprimée dès le 1ᵉʳ mai 2025.

À partir de cette date, l'électrique va être soumis aux mêmes règles que le thermique en ce qui concerne la taxe régionale sur le certificat d’immatriculation. Jusqu'ici, la carte grise était très peu chère pour les véhicules électriques. Elle coûtait 13,76 euros, équivalant à un montant fixe de 11 euros et à des frais d'envoi de 2,76 euros. Mais l'ajout de la taxe régionale sur le certificat d’immatriculation, dont le montant est basé sur le cheval fiscal (CV), va faire sensiblement gonfler la facture.

La carte grise des véhicules électriques va coûter plus cher

Cette modification est prévue par la loi de finances pour 2025. Concrètement, les régions ont désormais le choix d'accorder ou non ce cadeau aux consommateurs, alors qu'ils y étaient obligés ces dernières années. On pouvait s'y attendre, elles vont très majoritairement supprimer cet avantage fiscal. Seuls les résidents des Hauts-de-France vont continuer à profiter de la ristourne. Pour tout le reste du pays, faire immatriculer son véhicule électrique va coûter plus cher, autant que pour un véhicule thermique.

Les aides incitant à passer à l'électrique sont peu à peu retirées ou deviennent moins généreuses, alors que l'État et les Régions ont des difficultés à boucler leur budget et cherchent à réaliser des économies partout où ils le peuvent. Pour rappel, le budget des aides pour acheter une voiture électrique a été divisé par deux cette année, passant de 1,5 milliard d'euros en 2024 à 700 millions d'euros en 2025. Pour y voir plus clair sur ce qui est maintenu ou non et ce qui a baissé, nous vous invitons à consulter notre dossier consacré aux aides à l’achat d'une voiture électrique en France en 2025.

Source : Automobile Propre