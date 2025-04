Après le permis de conduire, la carte grise arrive dans votre smartphone, voici à quoi elle va ressembler

La carte grise numérique enregistrée sur votre smartphone, c'est pour bientôt. France Identité, l'application mobile qui se charge de les stocker, nous montre à quoi s'attendre et annonce même une fenêtre de sortie.

Bientôt, nos portefeuilles seront plus légers. Avec la numérisation de nos documents officiels, il ne sera plus nécessaire de les avoir sur nous en permanence. Une volonté affichée par le gouvernement depuis quelques années déjà, et concrétisée en 2023 avec la sortie de l'application France Identité. Nous n'en sommes pas encore au 100 % dématérialisé, mais on s'en approche doucement.

Après la carte d'identité (CNI) et le permis de conduire, c'est au tour du certificat d'immatriculation, communément appeler carte grise, d'arriver prochainement sur mobile. L'occasion de laisser le papier en plusieurs volets à la maison, celui-ci n'ayant toujours pas bénéficié d'un format carte bancaire plus pratique comme les deux autres cités. Voyons à quoi cela va ressembler.

Il sera bientôt possible d'embarquer votre carte grise sur votre smartphone

Le compte X (Twitter) de France Identité confirme que l'intégration du certificat d'immatriculation arrive bientôt. Nous avons droit à un aperçu du rendu à retrouver ci-dessous. On peut voir que la carte grise est représentée au même format carte bancaire que le permis et la CNI. Appuyer dessus l'ouvre dans une page dédiée où elle s'affiche à la verticale avec de haut en bas : la plaque d'immatriculation, la date d'immatriculation, la marque de la voiture, son nom commercial et son numéro d'identification.

L'objectif affiché par France Identité est de pouvoir intégrer la carte grise dans l'application pour les grandes vacances. Elles démarrent pour toutes les zones le samedi 5 juillet 2025, aussi il est probable que la fonctionnalité soit effective quelques jours avant au plus tôt. N'oubliez pas que vous pouvez également demander à remplacer votre permis de conduire en carton rose encore valide par le nouveau. Il est aussi possible de passer à la carte d'identité format carte bancaire même si l'actuelle n'est pas périmée.