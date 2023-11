Chrome ne fonctionnera bientôt plus sur les vieux smartphones, l’Apple Watch a failli être compatible Android, c’est le récap !

Google annonce la fin du support de Chrome sur les vieux smartphones, l’Apple Watch pourrait être compatible avec les smartphones Android, mais il y a un pépin, le Galaxy S24 sera bien équipé pour le gaming, c’est le récap de la veille !

Dans l’actu Tech du 2 novembre 2023, on vous invite à découvrir notre dossier sur toutes les bonnes raisons de se réjouir de la sortie des processeurs Snapdragon X Elite, la puce miracle de Qualcomm qui veut damer le pion à Intel et Apple. On regarde vers les étoiles, en se disant que la Planète bleue et ses habitants sont des aliens comme les autres. Pour rester terre à terre, Google a une très mauvaise nouvelle pour les fans de Chrome et de vieux smartphones, l’Apple Watch aurait pu être la montre intelligente multi-plateforme ultime, et le Galaxy S24 promet de faire le bonheur des gamers.

Google annonce la fin de Chrome sur les smartphones les plus anciens

Si vous estimez que renouveler votre smartphone tous les quatre à cinq ans (comme la majorité des consommateurs) est inutile tant que votre appareil fonctionne, sachez que c’est peut-être Google qui va vous forcer à franchir le pas. La compagnie a annoncé que le navigateur le plus populaire au monde, Chrome donc, ne sera bientôt plus compatible avec les téléphones mobiles utilisant des versions antédiluviennes d’Android. Lisez notre article si vous pensez être concernés par cette mesure.

Apple garde la technologie qui rendrait l’Apple Watch compatible avec Android dans ses tiroirs

L’Apple Watch est un véritable bijou de technologie. Quoi que fasse la concurrence, les montres connectées de la marque à la pomme restent la référence absolue en termes de design en général, et de fonctionnalités de santé en particulier. Malheureusement, pour en profiter pleinement, il est nécessaire de posséder un iPhone. Une limitation voulue par Apple ; on vous explique pourquoi.

Le Galaxy S24 de Samsung s’annonce comme une bête de jeu grâce à un GPU aux petits oignons

Jouer sur votre smartphone, on le fait depuis des années. Pendant longtemps, les gamers purs et durs ont dédaigné les téléphones mobiles. Le Galaxy S24 pourrait leur faire changer d’avis, puisque la rumeur court selon laquelle Samsung va doter son appareil haut de gamme d’une partie graphique surpuissante. Entre Apple qui présente l’iPhone 15 Pro comme une véritable console de jeu et Samsung, avec son Galaxy S24, la bataille pour attirer les casual gamers et les joueurs les plus exigeants risque de faire rage.

