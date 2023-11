Microsoft abandonne trois fonctionnalités de Windows 11, World of Warcraft pourrait arriver sur consoles, c’est le récap

Microsoft a abandonné trois vieilles fonctionnalités de Windows 10 et 11, Blizzard songe sérieusement à porter son World of Warcraft sur PS5 et Xbox Series X et le Brésil a réussi à éliminer la majorité des boîtiers de streaming illégal, c’est le récap !

C’est l’heure du grand récap du lundi 6 novembre 2023. Aujourd’hui, nous avons un pays qui fait un pas de géant dans la lutte contre le piratage, un système d’exploitation qui se fait amputer de quelques fonctionnalités surannées et un auguste MMORPG qui pourrait faire une entrée fracassante sur consoles. Vous êtes prêts ? C’est parti !

Le Brésil met un stop au piratage

L’agence brésilienne des télécommunications ne rigole pas du tout avec le pirate. L’organisme a annoncé avoir réalisé une descente chez les opérateurs d’ITPV pirates et près de 80% des boîtiers illégaux ont été désactivés. Une victoire pour le gouvernement qui avait mis en place une vraie unité spécialisée pour lutter contre ce phénomène. Toutefois, ce triomphe ne devrait être que temporaire, comme à chaque fois.

Lire – IPTV : ce pays est parvenu à éliminer la majorité des boîtiers de streaming illégal, voici comment

Windows fait le ménage dans son OS

Microsoft a annoncé supprimer trois fonctionnalités sur Windows 10 et 11 : service Webclient, Remote Mailslots et Computer Browser. Il s’agit là de fonctions archaïques, héritées pour deux d’entre elles de l’ère MS-DOS. Ça fait une paye ! Microsoft cherche ici à se débarrasser des derniers reliquats du passé, de choses qui ne sont même plus utiles au sein de Windows. Ces trois fonctionnalités disparaîtront donc dans une prochaine mise à jour.

Lire – Microsoft abandonne trois vieilles fonctionnalités de Windows 10 et 11

World of Warcraft sur consoles ? C’est possible

Depuis sa sortie en 2004, l’auguste World of Warcraft est resté cantonné au PC, alors que ses concurrents directs (Final Fantasy 14 ou encore The Elder Scrolls Online) ont sauté le pas du portage console. Mais son tour pourrait être pour bientôt, selon la productrice du jeu, qui a avoué que Blizzard en parlait « tout le temps ». Pas de date d’annoncé, ni même de confirmation, mais juste la certitude que le studio californien ne ferme pas la porte à un portage. Ce week-end, World of Warcraft a aussi annoncé sa dixième extension, The War Within, ainsi que les deux suivantes : Midnight et The Last Titan.

Lire – World of Warcraft bientôt sur PS5 et Xbox Series X ? Blizzard en « parle tout le temps »