Inflation : les prix de l’électricité augmenteront de 10% maximum en 2024

Le gouvernement n’a pas tardé à éteindre le feu qui commençait à brûler autour de la question de l’augmentation à venir des prix de l’électricité. Hier, la Commission de régulation de l’énergie a annoncé une nouvelle hausse entre 10 % et 20 % en début d’année prochaine. Finalement, celle-ci ne devrait pas excéder les 10 %.

Depuis plus d’un an, la question du prix de l’électricité est un sujet brûlant qu’il convient de manier avec précaution. Alors, quand Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) annonce à la presse qu’une nouvelle augmentation conséquente à prévoir pour le début de l’année prochaine, le gouvernement ne tarde pas à remettre les points sur les i. Il faut dire que la CRE n’y est pas allée de main morte dans prévisions, calculant une augmentation du Tarif Réglementé de Vente de l’électricité (TRV) entre 10 % et 20 %.

Bien que potentiellement conséquente, surtout à la suite des dernières hausses de prix successives, cette nouvelle augmentation ne devrait pas dépasser les 10 %, assure Bercy. « Dans toute cette période de crise, il faut bien séparer le calcul des TRV théoriques, qui est l’application de la formule de calcul, de la décision qui est du ressort du gouvernement, à savoir la partie qui est acceptable et la partie qui doit être financée par le budget de l’État », a rectifié Emmanuelle Wargon.

Sur le même sujet — Crise de l’énergie : le nombre d’arnaques à l’électricité et au chauffage grimpe en flèche

Les prix de l’électricité vont augmenter, mais moins que prévu

Par ailleurs, le gouvernement n’exclut pas une nouvelle levée du bouclier tarifaire, dont il cherche pourtant à s’éloigner depuis plusieurs mois. Pour rappel, ce bouclier s’est appliqué en 2022, lorsque le secteur de l’énergie a traversé une passe particulièrement difficile entre la guerre en Ukraine qui a mis à l’approvisionnement en gaz et l’état des centrales nucléaires françaises qui a engendré une baisse de la production. Alors que les prix ont bondi de 99 %, le consommateur, lui, a vu sa facture grimper de « seulement » 15 %.

Mais aujourd’hui, le gouvernement cherche plutôt à reboucher le trou financier causé par cette mesure. En février dernier, le TRV a augmenté de 15 %, puis de 10 % le 1er août dernier. Les Français vont donc continuer à payer leur électricité plus chère début 2024, sans qu’aucune date précise n’ait été fixée pour le moment. L’augmentation concernera tous les foyers et entreprises dont la consommation est inférieure à 36 kVA.

Source : Les Échos