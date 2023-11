Ce robot vous fait entendre des voix qui n’existent pas, c’est terrifiant

Les hallucinations auditives et verbales (HAV) sont connues comme étant l'un des principaux symptômes de certains troubles psychotiques et psychiatriques, comme la schizophrénie par exemple. Néanmoins, des chercheurs ont récemment prouvé qu'il était possible de faire entendre des voix à des personnes saines, notamment grâce à un robot.

De prime abord, le commun des mortels a tendance à associer les hallucination auditives et verbales (HAV) à certains troubles psychologiques et psychiatriques, comme la schizophrénie par exemple. Or, une étude réalisée par des chercheurs de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) et de l'Université Savoie Mont Blanc a prouvé qu'il était possible de déclencher des HAV chez des personnes saines.

D'après de précédentes études menées sur le sujet, ces hallucinations sont souvent causées par des difficultés à se situer dans un environnement (notamment en l'absence d'un sens comme la vue), ou bien provoquées machinalement par des croyances ou des hypothèses fermement ancrées dans l'esprit d'un sujet.

Avec cette nouvelle expérience, les scientifiques ont voulu savoir s'il était possible de déclencher ce phénomène chez des personnes “non-hallucinantes”. Pour ce faire, ils ont développé “une procédure robotique capable d'induire des perturbations d'autosurveillance“, le tout accompagné d'un mécanisme pour faire ressentir au patient la présence d'un individu.

Des sons et un bras robotique pour déclencher des hallucinations

Tout d'abord, les chercheurs ont demandé au 48 participants du test de prononcer 10 mots à connotation négative comme clou, fouet, lame, combat ou sang. La voix de chaque sujet a été enregistrée. Ceci fait, chaque participant a été installé dans une pièce avec les yeux bandés, pour justement les empêcher de se repérer correctement dans leur environnement.

La vue en moins, les participants devaient également se passer de l'ouïe. Pour cause, chacun d'eux avait un casque sur les oreilles, qui diffusait les mots précédemment enregistrées sur un bruit rose (un bruit ambiant à basse fréquence et basse puissance). Précisons que leur voix était utilisée, mais également celles de parfaits inconnus.

Les participants ont commencé à entendre des voix inexistantes

En parallèle, les participants avaient pour mission d'appuyer sur un bouton situé devant eux. A chaque pression, un bras robotisé situé derrière les participants leur donnait une petite tape dans le dos. Très rapidement, les sujets de l'étude ont déclaré qu'ils avaient l'impression de ressentir une présence derrière eux, tandis que d'autres ont assuré avoir entendu des voix qui n'étaient pas diffusées par les écouteurs.

“Cela suggère que le cerveau a établit un lien entre la présence hallucinée et la voix”, détaille Pavo Orepic, chercheur à l'Université de Genève et auteur principal de l'étude. Par ailleurs, les chercheurs précisent que les hallucinations auditives étaient plus fréquentes lorsque les volontaires entendaient une autre voix que la leur et qu'il y avait un décalage entre la pression du bouton et la tape dans le dos du robot. Pour résumer, les scientifiques ont abouti à la conclusion que les sujets inventaient volontairement des voix pour compenser la perte de repères et rendre la situation plus rationnelle.

Source : ScienceAlert