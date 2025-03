Le Pixel 8a passe à prix sacrifié durant cette vente flash sur Amazon, profitez-en !

Sorti il y a moins d’un an, le Pixel 8a voit son prix chuter à l’occasion des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Il passe ainsi de 549 € à 399 € seulement. C’est une aubaine pour un smartphone avec de telles caractéristiques !

Amazon casse le prix de nombreux produits high-tech durant ses ventes flash de printemps. Du 25 mars au 31 mars 2025, vous pouvez faire des économies en profitant des belles offres pour vous équiper.

Le Pixel 8a est venue agrandir la famille des smartphones Google en mai dernier. Cette alternative du Pixel 8 embarque des caractéristiques avancées pour un prix plus abordable. Et durant quelques jours seulement, vous pouvez vous offrir ce modèle encore moins cher puisqu’il passe de 549 € à 399 € seulement dans sa version de 128 Go.

Amazon brade le Google Pixel 8a durant ses ventes flash de printemps

Le Google Pixel 8a est un smartphone qui présente de nombreux atouts, à commencer par ses performances. En effet, contrairement à ce que son prix peut laisser penser, c’est un modèle de milieu de gamme équilibré qui n’a rien à envier à des modèles plus chers.

Sous le capot, on retrouve le puissant processeur Google Tensor G3 qui est également présent sur les Pixel 8 et 8 Pro. Il dispose aussi de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

Le Pixel 8a embarque par ailleurs une belle dalle OLED de 6,1 pouces qui profite d’une définition FHD+, soit 2 400 x 1 080 pixels. En plus d’être très lumineux, l’écran est fluide puisqu’il bénéficie d’un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz.

La partie photo n’est pas en reste. En plus de la caméra selfie à l’avant qui profite d’une résolution de 13 MP, ce smartphone est équipé d’un bloc photo arrière qui est composé de deux capteurs. Le capteur principal de 64 MP est ainsi couplé à un ultra grand-angle de 13 MP. Enfin, avec sa batterie de 4 492 mAh, vous pourrez profiter d’une large autonomie capable d’atteindre les 24 heures d’utilisation, voire les 72 heures avec l’ultra économiseur de batterie.