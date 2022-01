Pixel 6a : Google lancerait le smartphone le 26 mai 2022 avec la Pixel Watch

Plusieurs fuites affirment que Google aurait prévu un lancement de produit en mai 2022. Et plus précisément le 26 mai. Soit plusieurs jours après Google I/O. Deux produits y sont attendus. Le Pixel 6a, remplaçant du Pixel 5a. Et la Pixel Watch, une montre connectée qui longtemps fait l’objet de rumeurs.

C’est presque devenu une habitude pour Google : deux lancements de smartphones ont lieu chaque année. Le plus important à l’automne pour présenter le ou les modèles principaux. Et un événement organisé durant le printemps ou l’été pour un modèle de la gamme « A ». Un calendrier similaire à celui d’Apple que nous avons vécu il y a deux ans, avec le lancement des Pixel 3 / 3 XL en octobre 2018 et des Pixel 3a / 3a XL en mai 2010.

Lire aussi – Pixel 6 : enfin une mise à jour pour réparer les dégâts du patch de décembre

Evidemment, les conditions sanitaires mondiales ont largement chamboulé les plans de toutes les marques, aussi puissantes soient-elles. Le Pixel 5a 5G est arrivé en août 2021, deux mois avant les Pixel 6 et 6 Pro et presque un an après le Pixel 5. Les Pixel 4a et 4a 5G ont été dévoilés en septembre 2020, un an après les Pixel 4 / 4 XL. Mais l’année 2022 devrait être moins perturbée à en croire les rumeurs récentes.

Le Pixel 6a et la Pixel Watch seraient présentés le 26 mai 2022

Deux informations ont en effet été dévoilées. La première émane du journaliste Max Jambor. Il affirme dans un message posté sur Twitter que le Pixel 6a devrait être dévoilé au mois de mai. Il bénéficierait donc de la même fenêtre commerciale sur les Pixel 3a / 3a XL. Notez que le mois de mai est également choisi par Google pour organiser sa conférence des développeurs durant laquelle le nouvel Android est présenté. Cette année, Google I/O devrait alors lieu du 18 au 20 mai.

Faut-il y voir une possible présentation commune ? Pas forcément. En effet, la seconde information apporte un peu plus de précision. Celle-ci émane Jon Prosser de la chaîne FrontPageTech. Il affirme, également sur Twitter, que la fameuse Pixel Watch, première montre connectée supposée de la firme de Mountain View, serait officialisée le 26 mai 2022. Et il parait logique que les deux lancements se fassent ensemble.

Rappelons que le Pixel 6a devrait être une version allégée du Pixel 6. Il reprendrait cependant son design, son écran de 6,2 pouces et son SoC, le fameux Tensor de Google. Ils seraient accompagnés de deux capteurs photo de 12 mégapixels (dont un placé derrière un objectif grand-angle) à l’arrière et d’un capteur 8 mégapixels à l’avant. La Pixel Watch serait quant à elle une montre connectée sous Wear OS avec un boitier rond et une couronne digitale.