Pixel 6a : Google confirme l’arrivée de son nouveau smartphone abordable

Alors que Google vient de sortir récemment ses nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro haut de gamme, le fabricant américain vient peut-être de confirmer l’arrivée d’un nouveau smartphone plus abordable, le Pixel 6a.

Comme le rapport droid-life, un livre de coloriage a été envoyé avec une enceinte intelligente Nest Audio aux membres du groupe Pixel Superfans de Google, qui a été lancé l'année dernière pour offrir une « expérience VIP aux amoureux de Pixel ». Dans ce livre de coloriage, on retrouve plusieurs produits de Google tels que le Chromecast avec Google TV ou encore une enceinte Google Nest, mais surtout un mystérieux smartphone ressemblant à un Pixel 6.

Les fans ont également pu découvrir un code QR qui permet de lancer un nouveau site « color.withgoogle.com » ainsi que la mention d’un appareil qui n’a pour l’instant pas encore été annoncé. En bas d’une page, on peut voir différents noms d’appareils Google, parmi lesquels se cache le « Pixel 6a ». Il s’agit de la première fois que Google mentionne officiellement l’appareil.

Que sait-on du Pixel 6a ?

Le leaker OnLeaks avait dévoilé le design du prochain Pixel 6a il y a maintenant plusieurs mois. Celui-ci ressemblera beaucoup au Pixel 6 classique, mais il utilisera un écran de 6,2 pouces. De plus, on sait déjà que le smartphone hériterait des capteurs photo du Pixel 5, plutôt que des meilleurs capteurs du Pixel 6.

De plus, le Pixel 6a serait propulsé par le même SoC Tensor que les Pixel 6 et 6 Pro, ce qui ferait de lui l’un des appareils de milieu de gamme les plus puissants du marché. Pour rappel, le SoC ressemble beaucoup au Snapdragon 888. Le chipset est équipé de deux Cortex X1 à 2,8 GHZ, deux Cortex A76 (moins puissants que l’A78) et quatre Cortex A55.

D’après les leakers Max Jambor et Jon Prosser sur Twitter, Google s’apprêterait à lancer son nouveau smartphone abordable Pixel 6a le 26 mai prochain. Celui-ci n’arriverait d’ailleurs pas seul, puisqu’il serait accompagné par la Pixel Watch, la première montre connectée du géant américain. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs semaines avant d’avoir une meilleure idée des différents produits que présentera Google au cours de sa conférence.

Source : droid-life